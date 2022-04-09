Уночі окупанти ракетами вдарили по Миргороду
Значних руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури
Уночі російські загарбники завдали ракетного удару по Полтавщині. У Миргороді завдано значних руйнувань інфраструктурі.
«На жаль, двоє людей постраждали. Вони отримують всю необхідну допомогу», – повідомляє голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
Як повідомлялося, 2 квітня три російські ракети влучили в Миргород. Унаслідок обстрілу були пошкоджені злітна смуга, інфраструктура аеродрому та сталося загоряння складу паливно-мастильних матеріалів.
Нагадаємо, також ворог завдав чергового удару по Сєвєродонецьку – спалахнула багатоповерхівка.
Крім того, у Чорноморську пролунав вибух.
Як відомо, Пентагон підтвердив, що Росія завдала ракетного удару по вокзалу в Краматорську.