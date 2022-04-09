  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Уночі окупанти ракетами вдарили по Миргороду

    Внаслідок обстрілу постраждало двоє осіб - Уночі окупанти ракетами вдарили по Миргороду
    Внаслідок обстрілу постраждало двоє осіб
    фото з відкритих джерел

    Значних руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури

    Уночі російські загарбники завдали ракетного удару по Полтавщині. У Миргороді завдано значних руйнувань інфраструктурі.

    «На жаль, двоє людей постраждали. Вони отримують всю необхідну допомогу», – повідомляє голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

    277898194_1372745006481005_2104243638681189068_n

    Як повідомлялося, 2 квітня три російські ракети влучили в Миргород. Унаслідок обстрілу були пошкоджені злітна смуга, інфраструктура аеродрому та сталося загоряння складу паливно-мастильних матеріалів.

    Нагадаємо, також ворог завдав чергового удару по Сєвєродонецьку – спалахнула багатоповерхівка.

    Крім того, у Чорноморську пролунав вибух.

    Як відомо, Пентагон підтвердив, що Росія завдала ракетного удару по вокзалу в Краматорську.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти війна Україна Полтавщина окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Уночі окупанти ракетами вдарили по Миргороду