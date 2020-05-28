Україна подолала пік захворюваності на Covid-19 - НАН



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Країни, в яких кількість підтверджених випадків коронавірусної інфекції наразі зменшується, можуть зіткнутися з новим піком Covid-19

Якби карантин був запроваджений усього на один тиждень пізніше —захворюваність була б вищою в 3-4 рази

Україна наразі подолала пік захворюваності на коронавірусну хворобу Covid-19. Про це заявив віце-президент НАН України, академік НАН України Анатолій Загородній під час пресконференції.

“Перший прогноз було оприлюднено 13 березня, він виявився досить успішним та справдився... Це стосується і щоденної кількості захворілих, і летальності, і головне, що вдалось передбачити, - пік захворюваності, який припав на перший тиждень травня. Ми можемо бачити, що якраз пік наразі вже подолано, хоча схил досить пологий, але все ж таки ми виходимо на зменшення кількості захворілих щодня”, — сказав Загородній.

Також він зазначив, що, за прогнозами НАН, у випадку, якби цей карантин був введений усього на один тиждень пізніше, —захворюваність була б вищою в 3-4 рази.

За прогнозами ВООЗ, країни, в яких кількість підтверджених випадків коронавірусної інфекції наразі зменшується, можуть зіткнутися з новим піком Covid-19, якщо уряди скасують протиепідемічні заходи занадто рано.

Як повідомлялося, Україна припинить фіксувати нові випадки зараження коронавірусом.

Нагадаємо, уряд запровадив в Україні адаптивний карантин до 22 червня. Із 25 травня розпочався другий етап пом’якшення карантину.

Між іншим, наразі українці можуть поїхати за кордон на авто, авіасполучення відновлюватимуть з 15 червня.

Раніше Віктор Ляшко розповів, що відкриється з 1 червня. Зокрема за планом відкриються спортзали, басейни та розпочнеться відвідування освітніх занять, у групі не більше 10 осіб.

Крім того, у МОЗ розповіли, як Україна зможе уникнути другої хвилі коронавірусу.