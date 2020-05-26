Ляшко розповів, що відкриється з 1 червня



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МОЗ готує рекомендації щодо відкриття спортзалів та басейнів

З наступного понеділка в Україні можуть запрацювати басейни та спортзали

В Україні з 1 червня відкриються спортзали, басейни та розпочнеться відвідування освітніх занять, у групі не більше 10 осіб. Про це під час брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

«З 1 червня, якщо будуть досягнуті певні індикатори епідеміологічної ситуації, планується відкриття басейнів і спортзалів, також відвідування освітніх занять у групах не більше 10 осіб, наприклад - розпочнуть роботу автошколи. Також з 1 червня планується запуск залізничного транспорту та міжобласних перевезень автомобільним транспортом», - зазначив він.

За його словами, на сайті МОЗ найближчим часом з’являться рекомендації щодо відкриття спортзалів та басейнів.

«Щодо басейнів та спортзалів найближчим часом, на сайті Міністерства охорони здоров’я будуть розміщенні рекомендації щодо протиепідемічних норм, які повинні бути забезпечені у разі, коли власник прийме рішення відкривати спортивний зал і басейн», - додав Ляшко.

Нагадаємо, уряд запровадив в Україні адаптивний карантин до 22 червня. З 25 травня розпочався другий етап пом’якшення карантину.

Зокрема, сьогодні глава МОЗ Максим Степанов розповів, коли запрацюють дитячі табори.

Крім того, у МОЗ розповіли, як Україна зможе уникнути другої хвилі коронавірусу.

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В Україні на ранок 26 травня зафіксовано вже понад 21,5 тисячі випадків коронавірусної хвороби Covid-19. За минулу добу заразились ще 339 людей. Це на 80 випадків більше, ніж днем раніше.