У Збройних Силах за минулу добу – 16 випадків Covid-19



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У ЗСУ 69 військових хворіють на Covid-19

Загалом хворіють на коронавірус 69 військовослужбовців

У Збройних силах України станом на ранок 28 травня в хворіє 69 осіб на гостру респіраторну хворобу Covid-19. За минулу добу зареєстровано шіснадцять нових випадків коронавірусу. Про це повідомляє командування медичних сил ЗСУ.

«Всього за час пандемії одужало – 106 осіб, летальних випадків – 3.На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 300 осіб. Кількість військовослужбовців у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 45 осіб», – йдеться у повідомленні.

У закладах охорони здоров’я перебуває 8 осіб (Національний військово-медичний клінічний центр «ГВКГ» – 2 військовослужбовця, у лазареті військової частині Волинська область – 4 військовослужбовця, Хмельницька обласна інфекційна лікарня – 1 працівник ЗС України та Сарницька ентральна района лікарня – 1 працівник ЗС України). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

У військовослужбовців Волинської області симптоми захворювання відсутні. Лікуються вдома під наглядом медичної служби 8 осіб (Київська область – 5 військовослужбовців, Житомирська область та Волинська область – по 1 військовослужбовцю) та 1 працівник ЗС України (Чернівецька область). Стан здоров’я пацієнтів задовільний. Симптоми захворювання відсутні.

Коронавірус в Україні

Всього 22382

Хворіють 13274

Одужали 8439

Померли 669

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Станом на ранок 28 травня в Україні зафіксовано 477 нових випадків захворювання на коронавірус. Це на 156 більше, ніж було зареєстровано напередодні, коли добовий показник нових хворих складав 321 особу.