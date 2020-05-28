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    Здоров'я

    У Збройних Силах за минулу добу – 16 випадків Covid-19

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    <p>У ЗСУ 69 військових хворіють на Covid-19</p> - У Збройних Силах за минулу добу – 16 випадків Covid-19

    У ЗСУ 69 військових хворіють на Covid-19

    Загалом хворіють на коронавірус 69 військовослужбовців

    У Збройних силах України станом на ранок 28 травня в хворіє 69 осіб на гостру респіраторну хворобу Covid-19. За минулу добу зареєстровано шіснадцять нових випадків коронавірусу. Про це повідомляє командування медичних сил ЗСУ.

     «Всього за час пандемії одужало – 106 осіб, летальних випадків – 3.На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 300 осіб. Кількість військовослужбовців у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 45 осіб», – йдеться у повідомленні.

    У закладах охорони здоров’я перебуває 8 осіб (Національний військово-медичний клінічний центр «ГВКГ» – 2 військовослужбовця, у лазареті військової частині Волинська область – 4 військовослужбовця, Хмельницька обласна інфекційна лікарня – 1 працівник ЗС України та Сарницька ентральна района лікарня – 1 працівник ЗС України). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

    У військовослужбовців Волинської області симптоми захворювання відсутні. Лікуються вдома під наглядом медичної служби 8 осіб (Київська область – 5 військовослужбовців, Житомирська область та Волинська область – по 1 військовослужбовцю) та 1 працівник ЗС України (Чернівецька область). Стан здоров’я пацієнтів задовільний. Симптоми захворювання відсутні.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      22382
    • Хворіють
      13274
    • Одужали
      8439
    • Померли
      669

    Станом на ранок 28 травня в Україні зафіксовано 477 нових випадків захворювання на коронавірус. Це на 156 більше, ніж було зареєстровано напередодні, коли добовий показник нових хворих складав 321 особу.

    здоров'я ЗСУ медицина коронавірус
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