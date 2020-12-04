Україна посіла 25-е місце у міжнародному рейтингу кібербезпеки

Минулоріч Україна займала 29 сходинку серед 160 країн, але тепер піднялася на чотири позиції

Рейтинг складений естонською Академією електронного урядування

Україна піднялася на чотири позиції та зайняла 25 місце у Національному індексі кібербезпеки (National Cybersecurity Index 2020). Про це повідомляє пресслужба Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

Під час проведення розробки нової редакції Національного індексу кібербезпеки було проаналізовано стан кібербезпеки 160 країн. Аналіз здійснювався за такими напрямами:

законодавство у сфері кібербезпеки;

аналіз кіберінцидентів;

освіта у сфері кібербезпеки;

забезпечення захисту цифрових та основних послуг;

електронна ідентифікація та довірчі послуги;

захист персональних даних;

заходи із реагування на кібератаки та кіберінциденти;

боротьба із кіберзлочинністю.

Поліпшення позиції України у рейтингу стало можливим завдяки прийняттю протягом останнього року низки законодавчих актів в області кібербезпеки та кіберзахисту.

Відзначимо, що перше місце у рейтингу зайняла Греція, друге – Чехія, а третє – Естонія. У десятку країн з найвищим індексом кібербезпеки увійшли також Литва, Іспанія, Бельгія, Фінляндія, Словаччина, Хорватія і Франція.

Нагадаємо, що Кабмін посилив кібербезпеку України.

До слова, РНБО розробляє Стратегію кібербезпеки України.