Трамп звільнив очільника агентства з кібербезпеки США

Американський президент продовжує розповідати про порушення на виборах

Президент США Дональд Трамп звільнив директора Агентства з кібербезпеки і інфраструктурної безпеки США (CISA — ред.) Кріса Кребса.

Про це він написав у Twitter.

«Нещодавня заява Кріса Кребса про безпеку виборів 2020 року був вкрай неточним, оскільки мали місце масові порушення і шахрайство, включаючи голосування «мертвих душ». Спостерігачів за опитуваннями не допускали на виборчі дільниці, були «глюки» в машинах для голосування, які міняли голоси з Трампа на Байдена, пізніше голосування і багато іншого. Тому відсьогодні Кріс Кребс був звільнений з поста директора Агентства з кібербезпеки та інфраструктурної безпеки», – зауважив Трамп.

15 листопада Трамп вперше опосередковано визнав перемогу Байдена, але додав, що демократу це вдалося завдяки «фальсифікаціям».

За результатом підрахунку голосів, переможцем президентських виборів стає кандидат від демократичної партії Джо Байден з 306 голосами виборників. Чинний президент Дональд Трамп набирає 232 голоси.

Трамп відмовляється визнавати перемогу суперника та говорить про фальсифікації. Республіканці вже анонсували судові позови у штатах, де розрив був мінімальний.

Підтримав Трампа і держсекретар США Майк Помпео, який фактично оголосив про перемогу президента на виборах 3 листопада.

Трамп має реальні шанси повернутися до Білого дому у 2024 році, після наступних президентських виборів у США. Про це зокрема свідчить потужна підтримка Трампа на виборах 2020 року, яка може зберегтися і до наступних виборів. Наразі у середовищі республіканців немає яскравою постаті, яка могла б суперничати з Трампом по популярності.

На думку оглядачів, для цього Трамп повинен визнати поразку та забезпечити плавний перехід влади до команди Джо Байдена. Інший варіант поведінки лише зашкодить йому у майбутньому та відштовхне прихильників.