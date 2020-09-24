РНБО розробляє Стратегію кібербезпеки України



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При підготовці Стратегії кібербезпеки враховуватимуться найкращі міжнародні практики

Стратегія визначатиме пріоритети національних інтересів України у сфері кібербезпеки

Фахівці Національного координаційного центру кібербезпеки при Раді національної безпеки і оборони України розпочали розробку Стратегії кібербезпеки України. Про це повідомив секретар РНБО України Олексій Данілов.

Після затвердження президентом України Стратегії національної безпеки України, сказав він, було сформовано робочу групу з розробки Стратегії кібербезпеки. Представники ключових державних органів – суб’єктів забезпечення кібербезпеки, що входять до її складу, почали надавати Центру свої пропозиції.

«Стратегія визначатиме пріоритети національних інтересів України у сфері кібербезпеки, а також основні підходи та напрями до формування питань кіберзахисту, - зазначив Данілов. – Впевнений, це суттєво посилить оборонну складову кіберпростору країни».

Він додав, що при підготовці Стратегії враховуватимуться найкращі міжнародні практики. До її розробки також залучатимуться фахівці приватного сектору та громадськості, які спеціалізуються на питаннях кібербезпеки.

Нагадаємо, 14 вересня 2020 року президент України Володимир Зеленський Указом № 392 увів у дію рішення РНБО України від 14 вересня 2020 року «Про Стратегію національної безпеки України».

Відповідно до п. 2 ст. 31 Закону України «Про національну безпеку України» організація підготовки Стратегії кібербезпеки України здійснюється за дорученням президента України Національним координаційним центром кібербезпеки після затвердження Стратегії національної безпеки України.