Кабмін посилив кібербезпеку України



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Кабмін посилив кібербезпеку України

Кабмін визначив об'єкти критичної інфраструктури, на яких проведуть аудит інформаційної безпеки

Кабінет Міністрів схвалив постанову, яка визначає порядки формування переліку об'єктів критичної інформаційної інфраструктури та внесення їх до держреєстру.

Постанову було прийнято на засіданні в п'ятницю, 9 жовтня.

Зокрема, Кабмін визначив об'єкти критичної інфраструктури – стратегічно важливі для держави підприємства, установи, організації незалежно від форми власності. Тепер там проведуть аудит інформаційної безпеки й оцінять рівень потенційної небезпеки для кожного з об'єктів.

«Кібератака на такі об'єкти вплине на їхнє функціонування, а потенційні ризики – небезпечні для держави. Це підприємства й установи у сферах енергетики, хімічної промисловості, транспорту, технологій і електронних комунікацій, банківський і фінансовий сектор. Порушення їхніх систем спричинить надзвичайні ситуації та матиме негативний вплив на стан екологічної, енергетичної, економічної безпеки й обороноздатності. Тому такі об'єкти вимагають особливої уваги для кіберзахисту», – заявив голова Мінцифри Михайло Федоров.

Постанова також визначає механізми і критерії віднесення об'єктів до об'єктів критичної інфраструктури і категорії критичності.

Головним критерієм визначено те, чи буде порушення стабільної роботи цих об'єктів приводити до надзвичайних ситуацій або небезпеки для держави.