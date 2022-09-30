Тищенко розміновував автомобіль звичайною гілкою: курйозне відео

Нардеп намагався розмінувати автомобіль звичайною гілкою

Народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко потрапив у черговий конфуз. У повній військовій екіпіровці нардеп намагався провести розмінування пошкодженого автомобіля звичайною гілкою від дерева. Відповідне відео опублікував Телеграм-канал «Інсайдер».

«Без таких саперів, як Коля Тищенко, наші Збройні Сили України вперед ні ногою. За допомогою спеціальної гілки Микола проводить розмінування машини», – йдеться у повідомленні.

Раніше нардеп Микола Тищенко насмішив мережу, виклавши своє фото у Facebook. Народний обранець під час робочої поїздки на Одещину вирішив здати кров. Користувачів розважив той факт, що рука нардепа була перебинтована так, наче він отримав серйозну травму, а не просто здав кров. Вони взялися жартувати із доволі помітної пов’язки на кінцівці Тищенка.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) склало адміністративні протоколи щодо трьох народних депутатів, які не вказали у своїх деклараціях деяке майно. Йдеться про «слуг народу» Миколу Тищенка, Романа Мулика та Олексія Кузнєцова.