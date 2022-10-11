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Ребуси від росіян: в ДСНС розповіли, чому так повільно розміновують Харківщину

Надія Клочко
glavcom.ua
Ребуси від росіян: в ДСНС розповіли, чому так повільно розміновують Харківщину
Фахівці продовжують розмінування деокупованих територій Харківщини
фото з відкритих джерел

Армія РФ використовує міни, заборонені міжнародними конвенціями

Розмінування на деокупованій Харківщині наразі сповільнилося. Це пов’язане із тим, що росіяни використовували новітні міни, деякі з них заборонені міжнародними конвенціями. Про це на брифінгу розповів пресофіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Олександр Хорунжий.

За словами представника відомства, на Харківщині зараз працює зведений загін у складі понад 200 рятувальників, здебільшого спеціалістів з піротехніки.

«Ми мали власні розрахунки обсягів замінувань, але реальність значно перевершила наші очікування, оскільки раніше окуповані території виявилися замінованими набагато сильніше та щільніше. Тобто окупанти замінували практично всі об’єкти інфраструктури: газогони, водогони тощо», – розповів він.

За словами Хорунжого, щодня на деокупованих територіях розміновується та знешкоджується від 1 до 1,5 тис. боєприпасів – і такі показники лише на території Чугуївського, Ізюмського та Балаклійського районів.

Водночас речник ДСНС пояснив, що сповільнення робіт пов’язане із тим, що росіяни використовували новітні міни, деякі з них заборонені міжнародними конвенціями.

«Ворог застосовує сучасні міни типу ПОМ-3 – вони і реагують на рухи людини. Їх застосовують у комплексі з розтяжками, іншими типами мін і, зокрема, з протитанковими. До того ж є міни-пастки. Піротехнікам доводиться розгадувати російські ребуси й поступово рухатися вперед, – наголошує речник ДСНС. – Також у перерахованих районах (Балаклія, Ізюм, Чугуїв) ворог застосовує заборонені міжнародними конвенціями боєприпаси типу ПФМ-1 (їх ще називають «метеликами» або «пелюстками»). Вони маленькі за розмірами, їх не видно у траві. Тому ми просимо людей не заходити у ліси та поля, не звертати на узбіччя доріг. Величезна небезпека через кількість таких мін криється саме на цих ділянках. Щодня піротехніки знищують по 35-40 цих мін. Розмінувати їх неможливо – потрібно лише знищувати на місці».

В ДСНС констатують, що Україна зараз відчуває велику нестачу спеціальних засобів для розмінування, через що уже звернулася до міжнародних партнерів та країн-донорів. У них попросили потужну піротехнічну техніку для розмінування Харківщини – машини механізованого розмінування. Пришвидшити розміновування деокупованих територій можна лише за їхньої наявності.

Нагадаємо, раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов попередив, що після втечі окупантів на звільнених територіях Харківщини дуже високою є мінна небезпека.

Як відомо, триває 230 доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Не досягаючи успіху, ворог продовжує завдавати ракетних ударів та застосовувати ударні БпЛА для ураження критичної інфраструктури і житлових районів міст нашої країни. Протягом поточної доби окупанти знову завдали масованого ракетного удару, застосували по нашій країні майже 30 крилатих ракет, завдали сім авіаційних ударів та здійснили близько 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. 

Читайте також: Олег Синєгубов: Роботи для СБУ на звільненій Харківщині – не на один рік
Теги: війна розмінування ДСНС

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