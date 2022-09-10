Голова МЗС Німеччини пообіцяла допомогу у розмінуванні України

Федеральний уряд виділив загалом шість мільйонів євро на знешкодження вибухонебезпечних боєприпасів

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок сьогодні, 10 вересня, відвідала Київську область. Про це дипломатка повідомила у Twitter.

Бербок пообіцяла допомогу Україні з розмінуванням. «Там, де вже не їздять танки, ще відчуваються сліди війни. Тому ми також надаємо конкретну підтримку, наприклад, у розмінуванні. Відновити країну на замінованій місцевості неможливо»,– написала Бербок.

Міністерка відвідала Велику Димерку. Федеральний уряд виділив загалом шість мільйонів євро на знешкодження вибухонебезпечних боєприпасів неурядовій організації Halo. До кінця року планується збільшення фінансування ще на мільйон євро.

Також днями держсекретар США Ентоні Блінкен відвідав Київ, аби засвідчити підтримку українців. Він оголосив про нову велику військову допомогу сумою в $2,2 млрд для України та інших європейських держав, яким загрожує російська агресія.

Нагадаємо, наприкінці серпня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів зустріч з главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок у Празі. Міністри обговорили санкції проти Росії та постачання зброї Україні.