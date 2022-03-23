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    Білорусь закриває генконсульство України в Бресті

    Білоруська сторона не ухвалювала рішення про закриття свого посольства в Україні - Білорусь закриває генконсульство України в Бресті
    Білоруська сторона не ухвалювала рішення про закриття свого посольства в Україні
    фото: agropolit.com

    У Білорусі залишиться лише п'ять співробітників української дипмісії, решта мають залишити країну найближчим часом

    У Міністерстві закордонних справ Білорусі заявили про закриття Генерального консульства України в Бресті та скорочення кількості українських дипломатів на території країни. Про це повідомляє «Белта».

    У Білорусі залишиться лише п'ять співробітників української дипмісії, решта мають залишити країну найближчим часом.

    «Цей крок спрямований на припинення недипломатичної діяльності низки співробітників українських закордонних установ. Їм запропоновано залишити нашу країну протягом 72 годин», – сказав представник МЗС Білорусі Анатолій Глаз.

    Він також заявив, що «у зв'язку з фактичною відсутністю персоналу» білоруською стороною також прийнято рішення про закриття консульства України в місті Бресті.

    «Ще раз наголошу, що українці були і залишатимуться для нас близьким народом», – сказав Глаз.

    За його словами, білоруська сторона не ухвалювала рішення про закриття свого посольства в Україні.

    Нагадаємо, білоруська сторона записала в «шпигуни» співробітників українського посольства в Мінську, які офіційно представляють різні відомства України - Міністерство оборони, Службу безпеки, Державну прикордонну службу.

    Нагадаємо, раніше Білорусь заявила про відведення військ від кордонів України, але Генеральний штаб ЗСУ фіксує ознаки підготовки до вторгнення.

    Також Росія використовує для авіаударів по Україні 40 аеродромів. Російські терористи, зокрема, використовують аеродроми Білорусі та окупованого Криму.

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    Теги: Білорусь росія окупанти дипломатія війна Україна окупація #stoprussia
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    Білорусь закриває генконсульство України в Бресті