Як білоруси ставляться до України. Пряма мова
«Путін хотів знищити українців за три дні, а Лукашенко знищує Білорусь 28 років»
Переважна більшість білорусів проти війни з Україною. У перші дні вони вийшли на протести, але їх затримували. І тепер білоруси перейшли до диверсійної роботи.
Про це зазначила у своєму відозверненні Марія Булавинська, студентка Ukrainian Film School, яка сама є білорускою.
Марія запевняє, що всі свідомі білоруси, у тому числі військові дуже добре розуміють, що ворог у них той же, що і в українців, − це режими Путіна та Лукашенка.
«Путін хотів знищити українців за три дні, а Лукашенко знищує Білорусь 28 років.
Він (Лікашенко − ред.) знищував білоруську мову, переписував історію. Катував та убивав білорусів, які протестували.
Сьогодні Білорусь знаходиться фактично під окупацією», − каже дівчина.
За її словами, білоруси з усього світу збирають допомогу для українців.
Нагадаємо, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтеберг заявив, що фактично Білорусь вступила у війну проти України одночасно з Росією.
«Білорусь продовжує допомагати у захопленні через надання території, військової інфраструктури, а також дозволяючи Росії використовувати повітряний простір для атак проти українського цивільного населення. Білорусь уже залучена, підтримуючи російське вторгнення».