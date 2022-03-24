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    Як білоруси ставляться до України. Пряма мова

    Марія Булавинська, студентка Ukrainian Film School - Як білоруси ставляться до України. Пряма мова
    Марія Булавинська, студентка Ukrainian Film School
    скріншот з відео

    «Путін хотів знищити українців за три дні, а Лукашенко знищує Білорусь 28 років»

    Переважна більшість білорусів проти війни з Україною. У перші дні вони вийшли на протести, але їх затримували. І тепер білоруси перейшли до диверсійної роботи.

    Про це зазначила у своєму відозверненні Марія Булавинська, студентка Ukrainian Film School, яка сама є білорускою.

    Марія запевняє, що всі свідомі білоруси, у тому числі військові дуже добре розуміють, що ворог у них той же, що і в українців, − це режими Путіна та Лукашенка.

    «Путін хотів знищити українців за три дні, а Лукашенко знищує Білорусь 28 років.

    Він (Лікашенко − ред.) знищував білоруську мову, переписував історію. Катував та убивав білорусів, які протестували.

    Сьогодні Білорусь знаходиться фактично під окупацією», − каже дівчина.

    За її словами, білоруси з усього світу збирають допомогу для українців.

    Нагадаємо, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтеберг заявив, що фактично Білорусь вступила у війну проти України одночасно з Росією.

    «Білорусь продовжує допомагати у захопленні через надання території, військової інфраструктури, а також дозволяючи Росії використовувати повітряний простір для атак проти українського цивільного населення. Білорусь уже залучена, підтримуючи російське вторгнення».

    Теги: Білорусь росія окупанти війна путін військові Україна населення окупація #stoprussia
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    Як білоруси ставляться до України. Пряма мова