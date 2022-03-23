«Білорусь не почне війну проти України, тому що вона вже бере в ній участь» – Столтенберг

Столтенберг: Білорусь дозволила використати свою територію для мобілізації великих підрозділів (РФ) для вторгнення в Україну»

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтеберг заявив, що фактично Білорусь вступила у війну проти України одночасно з Росією. Про це він заявив на брифінгу, коментуючи залучення Білорусі до війни в Україні.

«Навіть до її початку, бо Білорусь дозволила використати свою територію для мобілізації великих підрозділів (РФ) для вторгнення в Україну. Білорусь продовжує допомагати у захопленні через надання території, військової інфраструктури, а також дозволяючи Росії використовувати повітряний простір для атак проти українського цивільного населення. Білорусь уже залучена, підтримуючи російське вторгнення. Ми закликаємо Білорусь це припинити, і щоб Росія більше її не використовувала для ведення цієї брутальної війни проти сусіда – України», – заявив Столтенберг.

Нагадаємо, літаки, які скидають ракети на Рівненщину, летять із Білорусі. До слова, у Міністерстві закордонних справ Білорусі заявили про закриття Генерального консульства України в Бресті та скорочення кількості українських дипломатів на території країни.