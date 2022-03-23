«Білорусь не почне війну проти України, тому що вона вже бере в ній участь» – Столтенберг
Столтенберг: Білорусь дозволила використати свою територію для мобілізації великих підрозділів (РФ) для вторгнення в Україну»
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтеберг заявив, що фактично Білорусь вступила у війну проти України одночасно з Росією. Про це він заявив на брифінгу, коментуючи залучення Білорусі до війни в Україні.
«Навіть до її початку, бо Білорусь дозволила використати свою територію для мобілізації великих підрозділів (РФ) для вторгнення в Україну. Білорусь продовжує допомагати у захопленні через надання території, військової інфраструктури, а також дозволяючи Росії використовувати повітряний простір для атак проти українського цивільного населення. Білорусь уже залучена, підтримуючи російське вторгнення. Ми закликаємо Білорусь це припинити, і щоб Росія більше її не використовувала для ведення цієї брутальної війни проти сусіда – України», – заявив Столтенберг.
Нагадаємо, літаки, які скидають ракети на Рівненщину, летять із Білорусі. До слова, у Міністерстві закордонних справ Білорусі заявили про закриття Генерального консульства України в Бресті та скорочення кількості українських дипломатів на території країни.
Як повідомлялося, білоруська сторона записала в «шпигуни» співробітників українського посольства в Мінську, які офіційно представляють різні відомства України - Міністерство оборони, Службу безпеки, Державну прикордонну службу.
Також раніше Білорусь заявила про відведення військ від кордонів України, але Генеральний штаб ЗСУ фіксує ознаки підготовки до вторгнення. До слова, Росія використовує для авіаударів по Україні 40 аеродромів. Російські терористи, зокрема, використовують аеродроми Білорусі та окупованого Криму.
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