  1. Головна
  2. Відео
рус
    Відео

    Всіх забирають на війну. Білоруський блогер розповів, як втік від призову

    Лукашенко продовжує тероризувати рідну країну - Всіх забирають на війну. Білоруський блогер розповів, як втік від призову
    Лукашенко продовжує тероризувати рідну країну
    фото з відкритих джерел

    Схоже, що Лукашенко готується відправити свої війська проти України

    Армія Булорусі готується до ймовірного нападу на Україну.

    Білоруський блогер Chixpixx розповів, як йому прийшла повістка у військкомат і він був змушений тікати з рідної країни до Москви. Але, ясна річ, у Росії він всього на кілька днів, після чого тікатиме ще далі.

    За його словами, у Білорусі потай закликають і відправляють воювати в Україну. Він цього не підтримує та не хоче стати трупом в Україні.

    «Всупереч тому, що кажуть офіційні новини, у Білорусі активно набирають до армії і відправляють на фронт», − каже блогер.

    Нагадаємо, переважна більшість білорусів проти війни з Україною. У перші дні вони вийшли на протести, але їх затримували. І тепер білоруси перейшли до диверсійної роботи.

    Про це зазначила у своєму відозверненні Марія Булавинська, студентка Ukrainian Film School, яка сама є білорускою.

    Теги: Білорусь росія окупанти Олександр Лукашенко армія війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Всіх забирають на війну. Білоруський блогер розповів, як втік від призову