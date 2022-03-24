Всіх забирають на війну. Білоруський блогер розповів, як втік від призову
Схоже, що Лукашенко готується відправити свої війська проти України
Армія Булорусі готується до ймовірного нападу на Україну.
Білоруський блогер Chixpixx розповів, як йому прийшла повістка у військкомат і він був змушений тікати з рідної країни до Москви. Але, ясна річ, у Росії він всього на кілька днів, після чого тікатиме ще далі.
За його словами, у Білорусі потай закликають і відправляють воювати в Україну. Він цього не підтримує та не хоче стати трупом в Україні.
«Всупереч тому, що кажуть офіційні новини, у Білорусі активно набирають до армії і відправляють на фронт», − каже блогер.
Нагадаємо, переважна більшість білорусів проти війни з Україною. У перші дні вони вийшли на протести, але їх затримували. І тепер білоруси перейшли до диверсійної роботи.
Про це зазначила у своєму відозверненні Марія Булавинська, студентка Ukrainian Film School, яка сама є білорускою.