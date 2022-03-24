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    НАТО прийняло рішення щодо миротворців для України

    Росія лякає можливим зіткненням сил НАТО і РФ у разі появи миротворців в Україні - НАТО прийняло рішення щодо миротворців для України
    Росія лякає можливим зіткненням сил НАТО і РФ у разі появи миротворців в Україні
    фото з відкритих джерел

    Польща запропонувала Альянсу ввести миротворчу місію НАТО в Україну

    Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не буде розміщувати миротворчу місію в Україні як того просили у Варшаві. Під час брифінгу він пояснив, що таке розгортання сил означало б повноцінну війну НАТО з Росією.

    «Ми обговорювали низку питань і меседж такий, що ми повинні бути об'єднані, а також повинні надавати підтримку Україні. Водночас у нас є відповідальність забезпечити, що цей конфлікт не став війною між НАТО і Росією і саме тому члени Альянсу чітко сказали, що ми не будемо розгортати на території України, тому що це буде означати повноцінний конфлікт з російськими збройними силами», – сказав Столтенберг.

    Раніше у Польщі заявили, що під час сьогоднішнього саміту НАТО запропонують ввести в Україну миротворчу місію. «Така миротворча місія точно принесе мир на більшу частину України. Я не думаю, що Путін наважиться напасти на НАТО. Це своєрідний виклик західним країнам мислити ширше, далі, думати, як захищати Україну», – сказав прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

    Росія вважає, що якщо НАТО спрямує своїх миротворців в Україну, це буде прямим зіткненням збройних сил Росії та альянсу. Так міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров прокоментував пропозицію Польщі спрямувати до України миротворчу місію НАТО.

    Тим часом Данія готова відправити своїх миротворців до України.

    Напередодні Німеччина виступила проти закриття неба над Україною та відправки миротворців НАТО.


    Теги: росія окупанти Польща НАТО війна Україна Єнс Столтенберг окупація #stoprussia
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    НАТО прийняло рішення щодо миротворців для України