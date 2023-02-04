Заморожені активи підуть Україні, а відморожені росіяни підуть з Канади: головне за ніч

Триває 346-та доба повномасштабної війни Росії проти України

Як користуватися американьскими GLSDB; хто з росіян попав під санкції, а хто розпрощався з грошима на користь Україні; грузинська міграційна криза. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 4 лютого.

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Безпрецедентно: заморожені кошти росіян дають Україні

Генпрокурор США Меррік Гарленд вперше в історії дозволив передати конфісковані російські активи для використання в Україні. Йдеться про $5,4 млн російського олігарха Костянтина Малофєєва. Втім важлива не тільки і не стільки сума, як сам факт. Це прецедент.

«Сьогодні я оголошую, що дозволив першу в історії передачу конфіскованих російських активів для використання в Україні… Російські військові злочинці не знайдуть притулку в Сполучених Штатах», – сказав прокурор.

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Допомога Україні посилюється

Американьскі GLSDB, які наші північноамериканські партнери планують незабаром передати ЗСУ, можуть використовуватися для ударів по військових об'єктах РФ у Криму. Саме такий висновок можна зробити з виступу представника Пентагону Патріка Райдера. «Що стосується українських планів стосовно операцій, то очевидно, що це їхнє рішення. Вони (українці - ред.) головні в цьому», – наголосив він.

Також цієї ночі поступила інформація про те, що Україна може отримати від Франції сучасні зенітно-ракетні комплекси Mamba вже цієї весни.

Горить-палає техніка ворожа

В Росії спалахнув завод, який виготовляв конструкції для кримського мосту.

Виробництво розташоване безпосередньо на території нафтобази. Про жертви не повідомляється.

Артистична «бавовна»

Канада запровадила санкції проти фізичних і юридичних осіб Російської Федерації, які причетні до поширення російської дезінформації та пропаганди. До переліку потрапили Марат Башаров, Дмітрій Дюжев, Міхаїл Галустян, Максим Аверін, Ніколай Басков, Діма Білан, Ніколай Расторгуєв, Олег Газманов, Поліна Гагаріна, Олександр Буйнов, Ірина Алєгрова, Надєжда Бабкіна, Вікторія Дайнеко, Дана Борисова.

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Головний біль для всіх

У Тбілісі незадоволені тим, що мобілізація в Росії створила міграційну кризу. Нині російські «втікачі від мобілізації» вже складають 8% населення.

«Це вже меншість, якої навіть не було під час Радянського Союзу в Грузії», – наголосила Нона Мамулашвілі, представниця «Єдиного національного руху» в Грузії.