Америка вдосконалює санкції, ЄС міркує про майбутнє ЗСУ без США: головне за ніч

Триває 360-та доба повномасштабної війни Росії проти України

Мюнхенська безпекова конференція провокує політиків зі всього світу ширше поглянути на агресію Росії. Нині тільки проти України, але в майбутньому, можливо, й проти всього світу. Тож маємо безліч цікавих заяв. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 18 лютого.

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США придумали, як покарати порушників санкцій

Сполучені Штати Америки залишаються флагманами не лише у військовій підтримці України, а й в питаннях впровадження санкцій. Нова ідея, яка може серйозно вплинути на «сірі схеми» ухилення від обмежень для РФ, озвучена заступником міністра фінансів Сполучених Штатів Уоллі Адейемо.

Пропозиція проста, але дієва: про небезпеку ухилення від санкцій інформуватимуть не уряди країн, а конкретних бізнесменів. І одразу ж назвали тих, хто у небезпеці: це підприємці Об’єднаних Арабських Еміратів, Ірану та Туреччини.

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ЄС придумав, як діяти і без США

Європейські політики не певні у тому, що після виборів американського президента в 2024 році можна буде розраховувати на збереження обсягів підтримки України з боку Сполучених Штатів. Тож вже розмірковують над тим, як підтримати ЗСУ без північноамериканських партнерів. Пропозиція французьких політиків нині спрямована на завантаження ВПК Франції (логічно). Але сама думка про те, що слід створити європейський фонд фінансів та зброї для України є позитивною.

Особливо з огляду на те, що Париж вже почав розуміти, яку загрозу несе Путін. «Війна матиме тривалі наслідки для континенту, і якщо Росія переможе, європейська стабільність і безпека будуть серйозно скомпрометовані», – роблять несподіваний для себе висновок французькі політики.

Активніше – не тільки зараз, а й з самого початку війни – діє Польща. Окрім інших ініціатив, які вона просуває в ЄС щодо України, нині з’явилася нова. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький пропонує надання Україні «ексклюзивних умов» щодо вступу до ЄС.

ЗСУ всіх примиріть

Українське військо тим часом продовжує робити свою справу. Нещодавні «лякалки» іноземних аналітиків про скупчення авіації ворога поблизу кордону України на вітчизняних військових не діють. «Зараз уже Повітряні сили не ті, що були раніше. Повітряні сили сьогодні озброєні ще й сучасною західною технікою, такою як IRIS-Т, NASAMS, а також численними ПЗРК різних видів та ЗРК ППО Сухопутних військ, такими як французький Crotale чи німецький Gepard. Тому легкої прогулянки тут точно не буде, в цьому я вас можу переконати», – заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.