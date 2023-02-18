Країни G7 домовилися посилити санкції проти РФ

Країни G7 також розкритикували ядерні загрози Кремля

Глави МЗС країн G7 оголосили про посилення санкцій проти Росії та держав, які матеріально підтримують військову агресію проти України. Про це повідомляє Тagesspiegel.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомляється, міністри у Мюнхені, де відбувається конференція з безпеки, домовилася продовжувати підтримку України та посилити санкційний тиск на Росію.

Окрім того, вони також призвуть треті країни припинити надавати допомогу РФ, інакше ті зіткнуться з «великими витратами».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Країни G7 також розкритикували ядерні загрози Кремля.

«Безвідповідальна ядерна риторика Росії є неприйнятною, і будь-яке використання хімічної, біологічної чи ядерної зброї призведе до важких наслідків», – заявив міністр закордонних справ Японії Хаясі Йосімаса, головуючий на зустрічі міністрів закордонних справ G7.

Члени «Групи семи» також підтвердили свою «непохитну солідарність» з Україною та засудили триваючі російські напади на українських цивільних та об’єкти інфраструктури.

Нагадаємо, що раніше Комітет із закордонних справ Палати громад Канади наполягав на тому, щоб уряд регулярно звітував перед парламентом про те, чи дійсно працює його режим санкцій.