«Швидкі постачання зброї та нові санкції»: Кулеба анонсував допомогу Україні

Міністри країн «Великої сімки» під час зустрічі

Міністри країн «Великої сімки» під час зустрічі домовилися про подальшу підтримку України

Голова українського Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що міністри країн «Великої сімки» під час зустрічі домовилися про подальшу підтримку України. Про це він написав у Twitter.

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За словами Кулеби, йдеться про пришвидшення постачання зброї та введення нових санкцій проти РФ.

«Я взяв участь у міністерській зустрічі G7 на запрошення голови японського МЗС Йосімаса Хаясі. Ми зосередилися на всьому, що потрібно для перемоги України у 2023 році. Будуть швидкі постачання зброї та нові санкції», – написав Кулеба.

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Міністр також наголосив, що ні Україна, ні світ не стомляться протидіяти агресії Кремля.

Нагадаємо, Велика Британія постачатиме Україні далекобійні боєприпаси та систему ППО. Про це прем’єр-міністр Ріші Сунак сказав на безпековій конференції у Мюнхені.

Раніше прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив про неготовність відправити Україні літаки F-16, але підтримує відправлення іншого виду винищувачів у разі спільного рішення членів НАТО.

Раніше прем’єр-міністрів Нідерландів Марк Рютте розповів, чи отримає Україна літаки від Нідерландів.

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Також ЗСУ назвали літак, який може змінити хід війни.

Крім того, Британія назвала, яку зброю Україна може отримати замість винищувачів.