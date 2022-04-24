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    Події в Україні

    Українці показали суть рашистів у великодніх листівках (фото)

    Воєнний Великдень знайшов відображення у святкових стравах - Українці показали суть рашистів у великодніх листівках (фото)
    Воєнний Великдень знайшов відображення у святкових стравах
    фото: glavcom.ua

    Цьогоріч Україна святкує світле Христове Воскресіння в умовах війни

    Великдень 2022 року Україна святкує у непростий час воєнних дій. Це знайшло відображення у листівках, які люди надсилають один одному. Звичні паски та писанки на картинках часто-густо замінили звірства росіян та зображення диктатора Володимира Путіна у крові.

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    Українці показали суть рашистів у великодніх листівках (фото)
    Українці показали суть рашистів у великодніх листівках (фото)
    Українці показали суть рашистів у великодніх листівках (фото)
    Українці показали суть рашистів у великодніх листівках (фото)
    Українці показали суть рашистів у великодніх листівках (фото)
    Українці показали суть рашистів у великодніх листівках (фото)
    Українці показали суть рашистів у великодніх листівках (фото)

    Замість традиційного «Христос воскрес!» люди прикрашали пасочки словами «Шоб Путін вмер».

    Нагадаємо, у неділю, 24 квітня, християни східного обряду святкують Великдень. Цього року вірян закликають бути особливо пильними та утриматися від масових скупчень у культових спорудах через війну Росії проти України та можливі провокації з боку окупантів.

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    Теги: росія окупанти війна путін українці Україна окупація час #stoprussia
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    Українці показали суть рашистів у великодніх листівках (фото)