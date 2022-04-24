Українці показали суть рашистів у великодніх листівках (фото)

Цьогоріч Україна святкує світле Христове Воскресіння в умовах війни

Великдень 2022 року Україна святкує у непростий час воєнних дій. Це знайшло відображення у листівках, які люди надсилають один одному. Звичні паски та писанки на картинках часто-густо замінили звірства росіян та зображення диктатора Володимира Путіна у крові.

Замість традиційного «Христос воскрес!» люди прикрашали пасочки словами «Шоб Путін вмер».

Нагадаємо, у неділю, 24 квітня, християни східного обряду святкують Великдень. Цього року вірян закликають бути особливо пильними та утриматися від масових скупчень у культових спорудах через війну Росії проти України та можливі провокації з боку окупантів.