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    Чому великий потік біженців з України може стати позитивом для Європи: пояснення МВФ

    Нині найбільше біженців з України прийняла Польща - Чому великий потік біженців з України може стати позитивом для Європи: пояснення МВФ
    Нині найбільше біженців з України прийняла Польща
    фото з відкритих джерел

    Дехто з українських біженців може залишитись на довгий період в Європі, і це буде позитивом для неї, адже в середньостроковій перспективі там не вистачатиме робочої сили

    В середньостроковій перспективі українці можуть допомогти в подоланні нестачі робочої сили в Європі. Про це в інтерв'ю «Голосу Америки» повідомив директор європейського департаменту Міжнародного валютного фонду Альфред Кеммер.

    Економіка країн, які прийняли до себе багато біженців з України, постраждає, однак в середньостроковій перспективі українці можуть допомогти в подоланні нестачі робочої сили.

    «В довгостроковій перспективі Україна хоче, щоб біженці повернулись. Чим раніше це відбудеться, тим краще. Однак, дехто з біженців може залишитись на довгий період, і це буде позитивом для Європи, бо в середньостроковій перспективі в Європі не вистачатиме робочої сили», – заявив він.

    Нині найбільше біженців прийняла Польща – три мільйони з п’яти тих, хто полишив Україну. Через це витрати для польського бюджету становитимуть від 0,5 до 1% ВВП.

    «Є вплив на бюджет, і нам відомо, що є тиск на ринок житла, але є значне бажання допомогти й тому ми вважаємо, що першу фазу було проведено дуже успішно», – додав Кеммер.

    Нагадаємо, у Німеччині для громадян України, які виїхали з країни через російське вторгнення, скасували правило про обов'язкову наявність шкільного атестата для вступу до університетів.

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    Теги: росія МВС окупанти Польща економіка війна Європа українці Україна біженці окупація #stoprussia
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    Чому великий потік біженців з України може стати позитивом для Європи: пояснення МВФ