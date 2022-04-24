Чому великий потік біженців з України може стати позитивом для Європи: пояснення МВФ

Дехто з українських біженців може залишитись на довгий період в Європі, і це буде позитивом для неї, адже в середньостроковій перспективі там не вистачатиме робочої сили

В середньостроковій перспективі українці можуть допомогти в подоланні нестачі робочої сили в Європі. Про це в інтерв'ю «Голосу Америки» повідомив директор європейського департаменту Міжнародного валютного фонду Альфред Кеммер.

Економіка країн, які прийняли до себе багато біженців з України, постраждає, однак в середньостроковій перспективі українці можуть допомогти в подоланні нестачі робочої сили.

«В довгостроковій перспективі Україна хоче, щоб біженці повернулись. Чим раніше це відбудеться, тим краще. Однак, дехто з біженців може залишитись на довгий період, і це буде позитивом для Європи, бо в середньостроковій перспективі в Європі не вистачатиме робочої сили», – заявив він.

Нині найбільше біженців прийняла Польща – три мільйони з п’яти тих, хто полишив Україну. Через це витрати для польського бюджету становитимуть від 0,5 до 1% ВВП.

«Є вплив на бюджет, і нам відомо, що є тиск на ринок житла, але є значне бажання допомогти й тому ми вважаємо, що першу фазу було проведено дуже успішно», – додав Кеммер.

Нагадаємо, у Німеччині для громадян України, які виїхали з країни через російське вторгнення, скасували правило про обов'язкову наявність шкільного атестата для вступу до університетів.