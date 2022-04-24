Галкін жорстко пройшовся по російському керівництву через загибель немовляти в Одесі (відео)

Максим Галкін розповів, що чув одну з версій російської пропаганди, чому ракета потрапила в житловий будинок

Російський комік Максим Галкін, який зараз з родиною перебуває в Ізраїлі, прокоментував обстріл російськими окупантами Одеси напередодні Великодня. У своєму Instagram він опублікував відео, в якому згадав про тримісячну дівчинку, що загинула внаслідок випущених Росією крилатих ракет.

«Напередодні Великодня летять російські крилаті ракети в житловий будинок в Одесі. Гине сім'я, гине тримісячна дитина. Ось як це? Поясніть мені. Крилаті ракети взагалі не повинні прилітати в житлові будинки, ні в будні дні, ні у свята. Ви одночасно молитеся про мир, везете благодатний вогонь до Москви, і при цьому ця ж влада посилає ракети. Чи це знову не ми?» – сказав Галкін.

Також він додав, що чув одну з версій російської пропаганди, чому ракета потрапила в житловий будинок.

«Чув пояснення, що високоточні ракети потрапили в житловий будинок, тому що українські ППО збили ці ракети. У такій кількості страшних речей винна Росія і при цьому каже, що не винна. Звірства в Бучі – це не ми, в Одесу летить ракета – це ми, але не зовсім ми, Маріуполь «зрівняли з землею» – не ми. Тоді питання: що росіяни там роблять?» – поставив риторичне питання Галкін.

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Нагадаємо, російські окупанти вдень 23 квітня завдали ракетного удару по Одесі. Дві повітряні цілі збила протиповітряна оборона, однак ще дві поцілили в багатоповерхівку та військовий об’єкт. Внаслідок цього загинули восьмеро людей та 18 поранено.

Відомо, що внаслідок атаки на Одесу загинула ціла сім’я: Людмила Явкіна, її донька Валерія та тримісячна внучка Кіра.

Зазначимо, що Галкін ще у перший день нападу Росії на Україну засудив бойові дії. Він повідомив, що перебуває на зв'язку з рідними та друзями з України. Раніше комік розповів історію дівчинки з Маріуполя, яка наступила на розтяжку рашистів.