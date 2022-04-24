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    До розбомбленої рашистами одеської багатоповерхівки приносять іграшки та квіти (фото)

    Серед жертв російського ракетного удару по Одесі &ndash; Валерія Глодан та її 3-місячна донька - До розбомбленої рашистами одеської багатоповерхівки приносять іграшки та квіти (фото)
    Серед жертв російського ракетного удару по Одесі – Валерія Глодан та її 3-місячна донька
    фото: suspilne.media

    Рятувальники продовжують розбирати завали

    Завали в одеській багатоповерхівці, в яку вдень 23 квітня влучила ракета, продовжують розбирати. Мешканці намагаються потрапити у квартири, аби забрати хоча б документи. Про це повідомляє «Суспільне».

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    До розбомбленої рашистами одеської багатоповерхівки приносять іграшки та квіти (фото)
    До розбомбленої рашистами одеської багатоповерхівки приносять іграшки та квіти (фото)
    До розбомбленої рашистами одеської багатоповерхівки приносять іграшки та квіти (фото)

    Люди приносять квіти та іграшки до будинку в пам'ять про загиблу тримісячну дитину.

    Нагадаємо, серед жертв російського ракетного удару по Одесі – Валерія Глодан, її 3-місячна донька та мати Валерії. Членів сім'ї втратив одеський пекар Юрій Глодан. «Рідненькі мої, Царство небесне! Ви в наших серцях!», – написав він.

    Загиблій було 27 років. Вивчала журналістику в Одеському університеті імені Мечникова. Працювала бренд-менеджеркою та піарницею.

    23 квітня літаками стратегічної авіації ТУ-95 Росії з акваторії Каспійського моря були випущені по Одесі шість ракет. Воїнами зенітних ракетних підрозділів знищено дві ворожі крилаті ракети (попередньо Х555 або Х101). А дві ракети вразили військовий об’єкт та дві житлові будинки.

    ДСНС України повідомляє, що в результаті ракетного обстрілу Одеси загинули шість осіб, зазнали поранень 18 людей.

    Під час обстрілу загинула ціла сім’я.

    Також під час обстрілу Одеси російська ракета потрапила в один із міських цвинтарів.

    Теги: росія окупанти ДСНС війна документи рятувальники Україна квіти ракета окупація час #stoprussia
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    До розбомбленої рашистами одеської багатоповерхівки приносять іграшки та квіти (фото)