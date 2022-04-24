До розбомбленої рашистами одеської багатоповерхівки приносять іграшки та квіти (фото)

Серед жертв російського ракетного удару по Одесі – Валерія Глодан та її 3-місячна донька

Серед жертв російського ракетного удару по Одесі – Валерія Глодан та її 3-місячна донька

Рятувальники продовжують розбирати завали

Завали в одеській багатоповерхівці, в яку вдень 23 квітня влучила ракета, продовжують розбирати. Мешканці намагаються потрапити у квартири, аби забрати хоча б документи. Про це повідомляє «Суспільне».

Люди приносять квіти та іграшки до будинку в пам'ять про загиблу тримісячну дитину.

Нагадаємо, серед жертв російського ракетного удару по Одесі – Валерія Глодан, її 3-місячна донька та мати Валерії. Членів сім'ї втратив одеський пекар Юрій Глодан. «Рідненькі мої, Царство небесне! Ви в наших серцях!», – написав він.

Загиблій було 27 років. Вивчала журналістику в Одеському університеті імені Мечникова. Працювала бренд-менеджеркою та піарницею.

23 квітня літаками стратегічної авіації ТУ-95 Росії з акваторії Каспійського моря були випущені по Одесі шість ракет. Воїнами зенітних ракетних підрозділів знищено дві ворожі крилаті ракети (попередньо Х555 або Х101). А дві ракети вразили військовий об’єкт та дві житлові будинки.

ДСНС України повідомляє, що в результаті ракетного обстрілу Одеси загинули шість осіб, зазнали поранень 18 людей.

Під час обстрілу загинула ціла сім’я.

Також під час обстрілу Одеси російська ракета потрапила в один із міських цвинтарів.