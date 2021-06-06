Українець намагався відправити в посилках у Катар 12 кг бурштину

Вага деяких каменів становила до 1,5 кг

Українські прикордонники викрили схему незаконного вивезення бурштину з України в ОАЕ і Катар. Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Як повідомили у Держприкордонслужбі, українець намагався у двох посилках відправити в Катар і ОАЕ 12 кг бурштину.

Для викриття схеми прикордонники операвтино-розшукового підрозділу ОКПП «Київ» разом зі співробітниками Київської митниці провели перевірку міжнародних поштових відправлень. У двох посилках і було виявлене каміння бурштину великих фракцій. Вага деяких камінців коштовного самоцвіту складала до 1,5 кг.

«Вага деяких каменів становила до 1,5 кг», – наголошується в повідомленні.

За даним фактом співробітники митниці склали протоколи про порушення митних правил. Каміння вилучено. Його вартість буде встановлено додатково.

Відмітимо, що Державна прикордонна служба України здійснює активні заходи з недопущення незаконного вивезення бурштину з України. Загалом в минулому році прикордонники запобігли незаконному вивезенню через кордон майже 600 кг бурштину, а у першому кварталі 2021 року – понад 110 кг.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон про легалізацію видобутку бурштину, який Верховна Рада ухвалила 19 грудня 2019 року.

Новий закон передбачає запровадження дозволів на видобуток бурштину та серйозні покарання для тих, хто видобуває бурштин нелегально.

Спеціальний дозвіл на геологічне вивчення бурштиноносних надр, зокрема дослідно-промислову розробку родовищ з подальшим видобуванням бурштину, надається терміном на п'ять років. Такі дозволи продають на електронних аукціонах.