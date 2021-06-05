Вантаж ліків на 10 млн гривень намагалися незаконно ввезти в Україну

Контрабанду виявили на пункті пропуску «Рава-Руська»

В суботу, 5 червня, працівниками Галицької митниці було затримано громадянина, що намагався перемістити через пункт пропуску «Рава-Руська» 300 ампул лікарських засобів вартістю 10 млн грн. Про це інформує Галицька митниця Держмитслужби на своїй сторінці у Facebook.

Орієнтовна вартість 1 ампули становить близько 35-40 тисяч грн

За інформацією митників, в пункт пропуску «Рава-Руська» заїхало авто на іноземній реєстрації, яким під керував 35-річний українець. Для проходження митного контролю водій обрав смугу руху «зелений коридор». Однак під час огляду серед особистих речей, у багажному відділенні авто, митники виявили 300 ампул лікарських засобів.

Орієнтовна вартість 1 ампули становить близько 35-40 тисяч грн. Зі слів водія, ліки попросили перевезти через кордон, і про їх вартість він не знав.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил передбаченого ст. 471 Митного кодексу України. Ліки,орієнтовна вартість яких – понад 10 млн грн, вилучено. Справу скерують до суду.

Раніше стало відомо, що прикордонники Херсонського та Одеського загонів у взаємодії з Регіональним управлінням морської охорони виявили рекордну для Миколаївської області партію контрабанди.