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    Вантаж ліків на 10 млн гривень намагалися незаконно ввезти в Україну

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    Контрабандні ліки до країни намагалися ввезти на &laquo;євроблясі&raquo; - Вантаж ліків на 10 млн гривень намагалися незаконно ввезти в Україну
    Контрабандні ліки до країни намагалися ввезти на «євроблясі»
    Фото: Галицька митниця

    Контрабанду виявили на пункті пропуску «Рава-Руська»

    В суботу, 5 червня, працівниками Галицької митниці було затримано громадянина, що намагався перемістити через пункт пропуску «Рава-Руська» 300 ампул лікарських засобів вартістю 10 млн грн. Про це інформує Галицька митниця Держмитслужби на своїй сторінці у Facebook.

    Орієнтовна вартість 1 ампули становить близько 35-40 тисяч грн

    Орієнтовна вартість 1 ампули становить близько 35-40 тисяч грн

    За інформацією митників, в пункт пропуску «Рава-Руська» заїхало авто на іноземній реєстрації, яким під керував 35-річний українець. Для проходження митного контролю водій обрав смугу руху «зелений коридор». Однак під час огляду серед особистих речей, у багажному відділенні авто, митники виявили 300 ампул лікарських засобів.

    Орієнтовна вартість 1 ампули становить близько 35-40 тисяч грн. Зі слів водія, ліки попросили перевезти через кордон, і про їх вартість він не знав.

    За цим фактом складено протокол про порушення митних правил передбаченого ст. 471 Митного кодексу України. Ліки,орієнтовна вартість яких – понад 10 млн грн, вилучено. Справу скерують до суду.

    Раніше стало відомо, що прикордонники Херсонського та Одеського загонів у взаємодії з Регіональним управлінням морської охорони виявили рекордну для Миколаївської області партію контрабанди.

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    Теги: прикордонники митниця контрабанда Львівщина водій ліки кордон
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    Вантаж ліків на 10 млн гривень намагалися незаконно ввезти в Україну