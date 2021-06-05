Двоє росіян перепливли Ворсклу, щоб потрапити в Україну і відпочити в Одесі

Наразі чоловіків затримали для з’ясування усіх обставин правопорушення. За незаконне перетинання державного кордону України їм загрожує адміністративна відповідальність

Іноземці хотіли відпочити на узбережжі Чорного моря

Двоє росіян перепливли прикордонну річку Ворсклу, щоб потрапити на територію України і відпочити в Одесі. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Так уранці 5 червня прикордонний патруль, який ніс службу в районі населеного пункту Лукашівка, неподалік від кордону затримав двох громадян РФ.

«Чоловіки 1980 та 1982 років народження, незаконно перетнули кордон з території РФ на територію України, перепливши прикордонну річку Ворсклу. Іноземці з собою мали лише посвідчення водія та рюкзак з особистими речами. Росіяни розповіли правоохоронцям, що мали намір дістатися Одеси, щоб відпочити на Чорноморському узбережжі. Обрали незаконний шлях у зв’язку з дією карантинних обмежень», – вказано у повідомленні.

Також прикордонники з’ясували, що одному з них у 2019 році забороняли в’їзд в Україну на 3 роки за порушення українського законодавства.

Наразі чоловіків затримали для з’ясування усіх обставин правопорушення. За незаконне перетинання державного кордону України їм загрожує адміністративна відповідальність. Їхню подальшу долю вирішить суд.

Крім цього, обом громадян РФ буде заборонено в’їзд в Україну строком на 10 і 5 років відповідно.

Напередодні вночі прикордонники Львівського загону затримали двох громадян Німеччини, які не велосипедах незаконно перетнули кордон з Польщі.

Згодом з’ясувалося, що порушники – 21 та 36 річні громадяни Німеччини. З собою вони мали документи та пояснили, що мандрують світом на велосипедах. Цього разу їхній веломаршрут пролягав з Німеччини до Таїланду через Польщу, Білорусь та РФ. З Дюссельдорфа вони вирушили близько двох тижнів тому. Їхати з Польщі в Україну навпростець німці вирішили адже думали, що наша країна входить в ЄС і перетинати кордон в пунктах пропуску не обов’язково.