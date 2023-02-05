Недільний ранок в Україні розпочався з масштабної повітряної тривоги (оновлено)

На частині території України завили сирени

Вранці у неділю, 5 лютого, в багатьох областях України оголошено повітряну тривогу.

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Спочатку близько 8:20 сирени завили в Харківській області.

За кілька хвилин повітряна тривога була оголошена в Дніропетровській, Запорізькій, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Донецькій, Чернігівській і Сумській областях.

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Мешканцям цих регіонів слід негайно пройти в укриття.

Оновлено

О 8:55 у більшості вказаних областей було оголошено відбій повітряної тривоги. Станом на 9:10 небезпека зберігається в Чернігівській та Черкаській областях.

Також повідомляється, що під час повітряної тривоги прогриміли вибухи у Харкові та Харківській області.

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Нагадаємо, триває 347-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Кремінна і Шипилівка Луганської області та Верхньокам’янське, Благодатне, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське і Кліщіївка на Донеччині.