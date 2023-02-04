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Енергетична тривога. ДТЕК повідомив мешканцям столиці та області гарну новину

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Енергетична тривога. ДТЕК повідомив мешканцям столиці та області гарну новину
фото з відкритих джерел

Енергетики збільшили обсяги генерації на теплових електростанціях

Незважаючи на морозну погоду, українська столиця у неділю, 5 лютого, живитиметься електроенергією в повній відповідності до графіків. Про це повідомив генеральний директор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко.

За його словами, енергетикам вдалося збільшилися обсяги генерації на теплових електростанціях. «На завтра «Укренерго» надало обмеження лише з 16.00 до 20.00 у таких обсягах: Київ - 1233 МВт на день, Дніпро - на рівні 1494 МВт на день. Решту часу, сподіваємося, будемо без відключень», – написав Сергій Коваленко.

Нагадаємо, що раніше він повідомив про поділення на групи для усіх житлових будинків столиці. Групи формуються не за кількістю будівель, а за потужністю, яку вони споживають. 

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Теги: енергетика Київ Дніпро

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