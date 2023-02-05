Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Чи підуть окупанти в наступ на Запоріжжя: оцінка ISW

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Чи підуть окупанти в наступ на Запоріжжя: оцінка ISW
Армія Путіна готується до великого наступу
фото з відкритих джерел

Російські війська не продемонстрували спроможності вести кілька одночасних великомасштабних наступальних операцій, зазначають аналітики

Навряд чи російські війська підуть у наступ на місто Запоріжжя, оскільки окупанти продовжують готуватися до наступу на заході Луганської області. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

У Маріуполі окупанти розповідають мешканцям, що російські військові мають наказ про наступ на Вугледар, райони на південний захід від Бахмута, міста Запоріжжя та Запорізької області. Відомо, що Росія також нарощує сили в казармах і населених пунктах на дорогах, що ведуть до передових позицій, і що Росія ввела до Маріуполя та його околиць додаткові 10-15 тис.  Російські війська мають 30 тисяч військових на маріупольському напрямку. Але ISW вважає, що Росія зосереджує війська та військову техніку для проведення наступу на захід Луганської області та напрямки Бахмута.

Російські джерела стверджують, що наприкінці січня російські війська завоювали територію в Запорізькій області. ISW оцінює це як інформаційну операцію, спрямовану на розосередження українських військ напередодні вирішального наступу на сході. «Розповсюдження російськими військами чуток про атаку на Запоріжжя може бути продовженням таких інформаційних операцій», – вважають аналітики.

ISW зазначає, що Росія не продемонструвала спроможності вести численні великі наступальні операції, які були б необхідні для одночасного виходу на адміністративні кордони Донецької області та взяття міста Запоріжжя. Концентрації російських військ чисельністю 30 тис. військовослужбовців у районі Маріуполя недостатньо, щоб атакувати Запоріжжя, одночасно продовжуючи наступальні операції з оточення Бахмута та починаючи новий великий удар у Луганській області. 

Ключові висновки ISW:

  • Рішуча наступальна операція Росії навряд чи буде спрямована на місто Запоріжжя із західної лінії фронту Донецьк–Запоріжжя.
  • Російські війська не продемонстрували спроможності вести кілька одночасних великомасштабних наступальних операцій, які були б необхідні для виходу на адміністративні межі Донецької області та захоплення міста Запоріжжя.
  • Міністерство оборони Росії розпочало низку заходів щодо реструктуризації та консолідації нерегулярних сил, які підтримують війну Росії в Україні, у звичайні збройні сили Росії.
  • Рішення Міноборони Росії здійснити значні структурні реформи під час підготовки до великого наступу на сході України, ймовірно, є спробою начальника генерального штабу російського генерала армії Валерія Герасимова завершити реформи, хоча він часто користується швидкоплинною прихильністю президента Росії Володимира Путіна.
  • Фінансист «Вагнера» Євген Пригожин надмірно компенсує свій спад впливу тим, що продовжує називати себе єдиним переможцем у Бахмутському районі.
  • Російські та українські чиновники обміняли 63 російських військовополонених на 116 українських військовополонених.
  • Російські війська вели обмежені наступальні дії на північний захід від Сватового і продовжували наступальні дії в районі Кремінної.
  • Російські війська продовжували наступальні дії в районі Бахмута та Вугледара, але знизили темпи наступу на західних околицях Донецька.
  • Українські війська продовжують обстріли російських військових на лівому березі Херсонської області.
  • Російська влада намагається активізувати зусилля з формування збройних сил, залучаючи ширші кадри.
Чи підуть окупанти в наступ на Запоріжжя: оцінка ISW фото 1

Як повідомлялося, окупанти цього тижня кинули всі сили на оточення Бахмута.

На думку експертів, якщо російська армія піде у великий наступ, про який говорять останні місяці, найімовірніше, під загрозою опиняться Донбас або Запоріжжя чи Павлоград.

Теги: Донбас Запоріжжя росія окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російські загарбники продовжують чинити морально-психологічний та фізичний тиск на місцеве населення на Запоріжжі
Окупанти вдаються до нових методів шантажу працівників Запорізької АЕС – Генштаб
28 сiчня, 20:05
Ворог атакує Запоріжжя
Ворог атакує Запоріжжя
27 сiчня, 21:10
Допомога українським захисникам від Метінвесту надається безперервно з перших днів війни
Запорізькі нацгвардійці отримали від «Сталевого фронту» три тисячі бронежилетів Волонтерська ініціатива
3 лютого, 14:10
Дітей Луганщини хочуть відправити в Карелію
«Оздоровлення» і «відпочинок»: окупанти хочуть вивезти дітей Луганщини до Карелії
Сьогодні, 02:05
Окупанти цього тижня кинули всі сили на оточення Бахмута – Міноборони
Окупанти цього тижня кинули всі сили на оточення Бахмута – Міноборони
Вчора, 17:56
Окупанти скинули на населені пункти Чернігівщини гранати з дрона
Окупанти скинули на населені пункти Чернігівщини гранати з дрона
Вчора, 18:13

Події в Україні

Мобілізовані росіяни відмовляються воювати – Генштаб
Мобілізовані росіяни відмовляються воювати – Генштаб
Чи підуть окупанти в наступ на Запоріжжя: оцінка ISW
Чи підуть окупанти в наступ на Запоріжжя: оцінка ISW
Сили оборони потребують сотні тисяч БПЛА різних модифікацій – Резніков
Сили оборони потребують сотні тисяч БПЛА різних модифікацій – Резніков
Кого позбавлять громадянства – журналісти вже мають перелік
Кого позбавлять громадянства – журналісти вже мають перелік
Скільки українських біженців перебувають у країнах Європи: дані ООН
Скільки українських біженців перебувають у країнах Європи: дані ООН
Противник вербує на війну жінок-в’язнів із окупованих територій
Противник вербує на війну жінок-в’язнів із окупованих територій

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
19K
Зовсім посивів: мережу вразило фото звільненого після 11 місяців полону захисника
16K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
6962
«Чума», якої бояться Путін та Пригожин
5378
В Україні скасовано масштабну повітряну тривогу
5303
Терористу, який виступав із черепом захисника «Азовсталі», прострелили голову
4302
Продавчиня в Обухові надавала копняків нападнику, який вдерся до магазину з палицею (відео)

Новини

Зеленський анонсував очищення країни від людей з паспортом РФ (відео)
Вчора, 20:41
У Чорному морі жодного російського носія «Калібрів» – ВМС
Вчора, 11:43
США посилюють тиск на Туреччину та ОАЕ, щоб обмежити їхні торгові зв'язки з Росією – ЗМІ
Вчора, 01:37
ЄС та Україну незабаром може об'єднати спільна роумінг-зона
3 лютого, 23:15
«У кримчан страху немає»: окупаційна влада відповіла, чи зможе захистити Крим
3 лютого, 22:48
ЄС підтримав формулу миру, США дали ракети Himars. Головне за 3 лютого
3 лютого, 21:40

Прес-релізи

34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
2 лютого, 12:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту