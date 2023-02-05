Чи підуть окупанти в наступ на Запоріжжя: оцінка ISW

Російські війська не продемонстрували спроможності вести кілька одночасних великомасштабних наступальних операцій, зазначають аналітики

Навряд чи російські війська підуть у наступ на місто Запоріжжя, оскільки окупанти продовжують готуватися до наступу на заході Луганської області. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Будь ласка, читайте текст після реклами

У Маріуполі окупанти розповідають мешканцям, що російські військові мають наказ про наступ на Вугледар, райони на південний захід від Бахмута, міста Запоріжжя та Запорізької області. Відомо, що Росія також нарощує сили в казармах і населених пунктах на дорогах, що ведуть до передових позицій, і що Росія ввела до Маріуполя та його околиць додаткові 10-15 тис. Російські війська мають 30 тисяч військових на маріупольському напрямку. Але ISW вважає, що Росія зосереджує війська та військову техніку для проведення наступу на захід Луганської області та напрямки Бахмута.

Російські джерела стверджують, що наприкінці січня російські війська завоювали територію в Запорізькій області. ISW оцінює це як інформаційну операцію, спрямовану на розосередження українських військ напередодні вирішального наступу на сході. «Розповсюдження російськими військами чуток про атаку на Запоріжжя може бути продовженням таких інформаційних операцій», – вважають аналітики.

Будь ласка, читайте текст після реклами

ISW зазначає, що Росія не продемонструвала спроможності вести численні великі наступальні операції, які були б необхідні для одночасного виходу на адміністративні кордони Донецької області та взяття міста Запоріжжя. Концентрації російських військ чисельністю 30 тис. військовослужбовців у районі Маріуполя недостатньо, щоб атакувати Запоріжжя, одночасно продовжуючи наступальні операції з оточення Бахмута та починаючи новий великий удар у Луганській області.

Ключові висновки ISW:

Рішуча наступальна операція Росії навряд чи буде спрямована на місто Запоріжжя із західної лінії фронту Донецьк–Запоріжжя.

Російські війська не продемонстрували спроможності вести кілька одночасних великомасштабних наступальних операцій, які були б необхідні для виходу на адміністративні межі Донецької області та захоплення міста Запоріжжя.

Міністерство оборони Росії розпочало низку заходів щодо реструктуризації та консолідації нерегулярних сил, які підтримують війну Росії в Україні, у звичайні збройні сили Росії.

Рішення Міноборони Росії здійснити значні структурні реформи під час підготовки до великого наступу на сході України, ймовірно, є спробою начальника генерального штабу російського генерала армії Валерія Герасимова завершити реформи, хоча він часто користується швидкоплинною прихильністю президента Росії Володимира Путіна.

Фінансист «Вагнера» Євген Пригожин надмірно компенсує свій спад впливу тим, що продовжує називати себе єдиним переможцем у Бахмутському районі.

Російські та українські чиновники обміняли 63 російських військовополонених на 116 українських військовополонених.

Російські війська вели обмежені наступальні дії на північний захід від Сватового і продовжували наступальні дії в районі Кремінної.

Російські війська продовжували наступальні дії в районі Бахмута та Вугледара, але знизили темпи наступу на західних околицях Донецька.

Українські війська продовжують обстріли російських військових на лівому березі Херсонської області.

Російська влада намагається активізувати зусилля з формування збройних сил, залучаючи ширші кадри.

Як повідомлялося, окупанти цього тижня кинули всі сили на оточення Бахмута.

На думку експертів, якщо російська армія піде у великий наступ, про який говорять останні місяці, найімовірніше, під загрозою опиняться Донбас або Запоріжжя чи Павлоград.