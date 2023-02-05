У Харкові та області прогриміли вибухи (відео)
Мешканців просять залишатись в укриттях
Зранку 5 лютого росіяни завдали ракетного удару по Харкову та області. Про це повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Синєгубов закликав залишатися в укриттях, поки не закінчиться повітряна тривога в області.
«Увага! Жителі Харкова і області, окупанти завдають ударів! Залишайтеся в укриттях!», - повідомив Синєгубов.
Мешканці у соцмережах повідомляють про два прильоти в центрі Харкова.
Голова Харківської ОВА підтвердив приліт в центрі міста.
Як повідомлялося, окупанти цього тижня кинули всі сили на оточення Бахмута.
На думку експертів, якщо російська армія піде у великий наступ, про який говорять останні місяці, найімовірніше, під загрозою опиняться Донбас або Запоріжжя чи Павлоград.
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