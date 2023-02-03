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Урсула фон дер Ляєн розповіла, як її застала повітряна тривога у Києві

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Урсула фон дер Ляєн розповіла, як її застала повітряна тривога у Києві
фото з відкритих джерел

Повітряна тривога застала главу Єврокомісії на поштм, що на Майдані Незалежності

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час перебування на Майдані Незалежності у Києві була змушена пройти до укриття через оголошену масштабну повітряну тривогу. Про це вона повідомила на пресконференції після саміту Україна-ЄС.

Посадовиця розповіла, що вона прибула на пошту, що на Майдані Незалежності, аби обміняти старі лампочки на світлодіодні. Там її разом із колегами застала повітряна тривога. Через ракетну небезпеку вони спустилися до укриття. 

«Це демонструє реальність кожного дня, воєнну реальність, яку ви переживаєте тут знову і знову.І якщо був необхідний живий доказ того, що Росія зазнає величезного стратегічного провалу, а Україна витримує та будує свій шлях до Європейського Союзу, то це той факт, що ми – тут, для участі у 24-му саміті Україна – Європейський Союз, в умовах війни, та ми будуємо, обговорюємо, розвиваємо майбутнє України в ЄС», – сказала президентка Єврокомісії.

Нагадаємо, вчора Європарламент ухвалив резолюцію щодо вступу України до ЄС.

До слова, сьогодні в Україні відбувався Саміт Україна-ЄС. Згідно з угодою про асоціацію, саміт Україна-ЄС є щорічною подією. Останній, 23-й саміт, відбувся у жовтні 2021 року у Києві. Планувалося, що саміт 2022 року відбудеться у грудні, за черговістю він мав бути у Брюсселі. З українського боку лунали попередні анонси щодо його проведення. Однак зрештою було вирішено відкласти саміт на початок 2023 року.

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Теги: тривога війна Україна Урсула фон дер Ляєн

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