Українська артилерія ліквідувала черговий ворожий танк і дві БМП

Ворожі екіпажі рятуються втечею

Артилерія 128-ї бригади окремої гірсько-піхотної Закарпатської бригади знищила ворожий танк і дві БМП. Про це повідомляє 128-ма бригада у Facebook.

«Артилерія 128-ї окремої гірсько-піхотної Закарпатської бригади накрила вогнем бронетехніку росармії. Є прямі влучення в танк і дві БМП», – йдеться у повідомленні.

Українські військові додали, що ворожі екіпажі рятуються втечею, а інші броньовані машини й танки розбігаються від вогню нашої артилерії, «як таргани».

Нагадаємо, підрозділ Дніпровської зенітної ракетної бригади знищив ворожу крилату ракету над Дніпром. Також українські військові знищили танк ворога на підході до Маріуполя.

Варто зазначити, що чимало російської військової техніки було знищено чи відбито у ворога за ці дні. Багато «трофеїв» здобуто завдяки вашим повідомленням на офіційний чат-бот: @stop_russian_war_bot. На нього можна надсилати дані про пересування ворожих військ, ДРГ чи агентів. Отриману інформацію спершу перевіряє СБУ, а потім відпрацьовують військові. Це дозволяє нищити ворога більш ефективно. Тож не забувайте про чат-бот, коли побачили підозрілих осіб чи ворожу техніку!