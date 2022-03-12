Туреччина виступає за дипломатію і не запроваджуватиме санкції проти Росії

Міністр Фатіх Донмез: «ми не хочемо бути стороною санкцій»

Влада Туреччини не буде підтримувати міжнародні санкції проти Росії через війну, яку вона розв’язала в Україн. Анкара вважає за краще залишатися на стороні дипломатії. Про це повідомляє Sabah.

Зокрема, міністр енергетики та природних ресурсів Фатіх Донмез відповів на запитання, чи приєднається Туреччина до газових санкцій проти Росії.

«Наш президент заявив, що ми не хочемо бути стороною санкцій. Ми заявили, що ми на стороні дипломатії. Ми бачимо, що ми не маємо проблем з газом», ‒ зазначив він.

Нагадаємо, Туреччина переносить своє посольство з Києва до Чернівців. До слова, що міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що президент Росії Путін не проти прямих переговорів з президентом України Володимиром Зеленським.