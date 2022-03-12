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    Думки вголос

    Морально треба готуватися не до тижнів, а до місяців війни

    • Андрій Іллєнко

      Народний депутат України 7, 8 скликань

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    Унікальна єдність українців і наш бойовий дух &ndash; найголовніша наша зброя - Морально треба готуватися не до тижнів, а до місяців війни
    Унікальна єдність українців і наш бойовий дух – найголовніша наша зброя

    Ворог розгублений і деморалізований. Але не варто його недооцінювати

    На мою думку, маємо таку ситуацію.

    1. Московський бліцкриг провалився ще в перші дні. Це вже давно ясно. Ніякої потужної «другої хвилі» в них нема. Поки що. Саме тому вони форсують лукашенка і намагаються затягти сюди усякий непотріб з Сирії.

    2. Війна починає переходити в позиційну фазу. Величезні втрати ворога змушують його поступово переходити до іншої тактики. Вони стають обережніші, окопуються, закріплюються. Це і добре і погано водночас. Добре, бо вони явно змирилися, що нахрапом нічого не виходить. Погано, бо починають покращувати свою логістику та управління, підтягують тили.

    3. Це все надовго. Морально треба готуватися не до тижнів, а до місяців.

    4. Ми можемо і маємо справедливо нарікати на Захід, але санкції реально знищують мордорську економіку, а потік зброї і добровольців до нас іде стабільно. І далі буде лише нарощуватися.

    5. Унікальна єдність українців і наш бойовий дух – найголовніша наша зброя. Ворог розгублений і деморалізований. Але не варто його недооцінювати. Зрештою, московити завжди воювали числом і заградотрядами.

    Ми переможемо.

    Джерело: блог Андрія Іллєнка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія зброя санкції війна
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    Морально треба готуватися не до тижнів, а до місяців війни