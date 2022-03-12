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    За 16 днів війни окупанти вбили 79 українських дітей

    У середньому за час війни російські загарбники щодня руйнують 17 навчальних закладів - За 16 днів війни окупанти вбили 79 українських дітей
    У середньому за час війни російські загарбники щодня руйнують 17 навчальних закладів
    фото з відкритих джерел

    Найбільше постраждалих дітей у Київській, Харківській, Донецькій, Сумській, Херсонській та Житомирській областях

    За 16 днів війни в Україні від рук окупанта загинуло 79 дітей та майже 100 поранено. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора у Телеграмі.

    Найбільше постраждалих дітей у Київській, Харківській, Донецькій, Сумській, Херсонській та Житомирській областях. Ці дані не є остаточними через відсутність можливості огляду місць обстрілу, де збройні сили РФ ведуть активні бойові дії.

    Наразі зруйновано більш як 280 навчальних закладів, дев’ять з них знищено повністю. У Донецькій області пошкоджено 110 навчальних закладів, у Сумській ‒ 28, в Києві ‒ 17 та понад 10 закладів дитячих лікувальних установ.

    У середньому за час війни російські загарбники щодня руйнують 17 навчальних закладів. Відтак сім мільйонів дітей позбавлені можливості навчатися через активні бойові дії на території України та цілеспрямоване руйнування таких закладів.

    Ювенальні прокурори продовжують фіксувати всі злочини, вчинені збройними силами РФ проти дітей.

    Нагадаємо, кількість українських дітей, які разом з батьками стали біженцями, рятуючись від російської агресії, перевищила один мільйон.

    Теги: окупанти діти війна Офіс Генерального прокурора смерть #stoprussia
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    За 16 днів війни окупанти вбили 79 українських дітей