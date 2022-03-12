Українські військові знищили танк ворога на підході до Маріуполя (відео)

Була ліквідована і диверсійна група

Біля Маріуполя українські військові знищили танк противника, а також диверсійну групу окупантів. Про це повідомляється у Твіттер української армії.

«Бійці окремого загону спеціального призначення НГУ на підступах до Маріуполя точним ударом знищили танк противника. А також у ході рейду знищили диверсійну групу окупантів. У якої також окрім документів, які підтверджують приналежність до армії РФ, знайшли і радіостанцію», – йдеться у повідомленні.

Бійці окремого загону спеціального призначення НГУ на підступах до Маріуполя точним ударом знищили танк противника.

А також у ході рейду знищили диверсійну групу окупантів. У якої також окрім документів, які підтверджують приналежність до армії РФ, знайшли і радіостанцію. pic.twitter.com/NK4XD5Jtjp — Armed Forces (@ArmedForcesUkr) March 11, 2022

Нагадаємо, повітряні сили ЗСУ здобули ще одну важливу перемогу. У п'ятницю, 11 березня, нашим оборонцям вдалося знищити командний пункт окупантів на Київщині. Нагадаємо, раніше військові показали, як Bayraktar знищує російську техніку.

Також військові знищили 500 одиниць техніки окупантів завдяки чат-боту.