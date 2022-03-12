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    Події в Україні

    Українські військові знищили танк ворога на підході до Маріуполя (відео)

    Ворожий танк був ліквідований точним ударом українських бійців - Українські військові знищили танк ворога на підході до Маріуполя (відео)
    Ворожий танк був ліквідований точним ударом українських бійців
    фото скріншот відео

    Була ліквідована і диверсійна група

    Біля Маріуполя українські військові знищили танк противника, а також диверсійну групу окупантів. Про це повідомляється у Твіттер української армії.

    «Бійці окремого загону спеціального призначення НГУ на підступах до Маріуполя точним ударом знищили танк противника. А також у ході рейду знищили диверсійну групу окупантів. У якої також окрім документів, які підтверджують приналежність до армії РФ, знайшли і радіостанцію», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, повітряні сили ЗСУ здобули ще одну важливу перемогу. У п'ятницю, 11 березня, нашим оборонцям вдалося знищити командний пункт окупантів на Київщині. Нагадаємо, раніше військові показали, як Bayraktar знищує російську техніку.

    Також військові знищили 500 одиниць техніки окупантів завдяки чат-боту.

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    Теги: ЗСУ війна військові військова техніка #stoprussia
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    Українські військові знищили танк ворога на підході до Маріуполя (відео)