Українська сторона призупинила демонтаж укріплень в Станиці Луганській
На ділянку прибули представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ
Українська сторона Спільного центру з контролю та координації повідомила про призупинення демонтажу фортифікаційних споруд на ділянці розведення сил у Станиці Луганській.
Про це з посиланням на українську сторону Спільного центру з контролю та координації повідомив пресцентр штабу операції Об’єднаних сил у Facebook.
Як повідомляється, вранці 25 серпня 2019 року українські піротехніки розпочали обстеження ділянки місцевості для проведення демонтажних робіт у Станиці Луганській. Однак з боку збройних формувань Російської Федерації станом на 9:00 не було проведено жодних інженерних робіт.
«Варто наголосити, що українська сторона змушена зупинити всі роботи до початку синхронного демонтажу на ділянці розведення номер 1», – заявили у відомстві.
Також зазначається, що на ділянку прибули представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, щоб оцінити оперативну обстановку та з’ясувати поточний стан заходів, які проводяться з української сторони.
Нагадаємо, керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Віталій Комарницький запропонував встановити додаткову камеру спостереження поблизу мосту на КПВВ «Станиця Луганська».
Раніше повідомлялося, що українська сторона в суботу, 24 серпня, розпочала демонтаж фортифікаційних споруд біля зруйнованого моста через Сіверський Донець у Станиці Луганській.