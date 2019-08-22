У Станиці Луганській встановлять відеокамеру біля мосту



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пішохідний міст у Станиці Луганській, зруйнований бойовиками

На вежі ОБСЄ у Станиці з'явиться додаткова камера

Керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Віталій Комарницький запропонував встановити додаткову камеру спостереження поблизу мосту на КПВВ «Станиця Луганська».

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

«Представники ОБСЄ стурбовані зривом окупаційною владою «ЛНР» реконструкції мосту у Станиці Луганській. З головою Луганської моніторингової команди СММ ОБСЄ Юккою Туононеном обговорили загальне становище вздовж лінії зіткнення, зокрема, у м. Щастя, та розмінування прилеглих територій», - написав Комарницький.

У зв’язку із загостренням безпекової ситуації для спільного моніторингу ремонтних робіт на об’єкті він запропонував встановити додаткову камеру відеоспостереження на вежі ОБСЄ.

«Наші пропозиції будуть передані на розгляд до головного офісу ОБСЄ у Києві. Сподіваюся, що спільними зусиллями нам вдасться прискорити початок ремонтних робіт», - зазначив очільник Луганщини.

Раніше учасники Тристоронньої контактної групи на зустрічі в Мінську 17 липня дійшли порозуміння щодо ремонту й експлуатації мосту в Станиці Луганській. Згідно з досягнутими домовленостями сторони одночасно мають розпочати ремонт мосту: українська сторона відновить завалений проліт, а ОРЛО - покриття та огородження. Водночас окупанти постійно зривають початок ремонтних робіт, які мали стартувати ще 1 серпня.

Також нагадаємо, що у Станиці Луганській запустили електрокар для перевезення людей на КПВВ.

Напередодні на зустрічі в Мінську було наголошено, що Україна готова вже сьогодні розпочати ремонт мосту в Станиці Луганській.