Українські атомні електростанції знизили потужність генерації через пошкодження енергосистеми після російської атаки

Українські атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації після масованої ракетно-дронової атаки Росії в ніч проти 20 листопада. Російські війська завдали ударів по електростанціях, підстанціях передачі та розподілу електроенергії. Частина споживачів у Києві та десяти областях залишилася без світла. Про це під час брифінгу повідомив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов, передає «Главком».

За словами посадовця, через пошкодження енергетичної інфраструктури атомні електростанції змушені працювати зі зниженою потужністю. Повернення до нормальної схеми генерації відбуватиметься поступово, після відновлення пошкоджених електромереж.

«Вночі та вранці Росія здійснила чергову масштабну атаку на Україну. Під ударом опинилися важливі об'єкти енергетики – електростанції, підстанції систем передачі та розподілу електроенергії», – повідомив Некрасов.

Станом на ранок 20 листопада через наслідки російських обстрілів частково знеструмлені споживачі в Києві, Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Одеській, Харківській, Херсонській, Черкаській та Чернігівській областях.

Для стабілізації роботи енергосистеми аварійні відключення електроенергії запроваджено в Києві, Львівській, Закарпатській, Дніпропетровській, Полтавській, Харківській та Івано-Франківській областях.

У Міністерстві енергетики пояснили, що повернення до прогнозованих графіків погодинних відключень стане можливим лише після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Міністерство енергетики — брифінг Артема Некрасова 20 листопада

Водночас у більшості регіонів України продовжують діяти графіки погодинних відключень світла. Для промислових підприємств застосовуються графіки обмеження потужності.

Окремо Некрасов повідомив про поранення двох енергетиків у Харківській області. Працівники постраждали внаслідок російської атаки. Обох доправили до лікарні, де їм надають необхідну медичну допомогу.

Ремонтні бригади вже розпочали відновлювальні роботи на об'єктах, де це дозволяє безпекова ситуація. Однак повторні російські удари по відремонтованій інфраструктурі та постійні повітряні тривоги суттєво ускладнюють відновлення електропостачання.

У Міненерго попередили, що через постійні атаки ситуація з електропостачанням може швидко змінюватися. Українців закликали стежити за актуальними повідомленнями операторів систем розподілу у своїх регіонах.

Також громадянам нагадали про роботу інформаційного порталу «єОпора», де зібрані рекомендації щодо підготовки до зими, державної підтримки та допомоги населенню.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про запровадження аварійних відключень світла у трьох західних областях 20 листопада. Через складну ситуацію після російських ударів обмеження застосували на Львівщині, Закарпатті та Івано-Франківщині.

Також 4 листопада «Главком» писав про вимушене зниження потужності українських АЕС через російські атаки. У Міністерстві енергетики тоді пояснювали, що пошкодження електромереж і підстанцій перешкоджають передачі виробленої електроенергії споживачам, тому атомні електростанції змушені тимчасово обмежувати генерацію.

Крім того, 16 листопада у Харкові запровадили спеціальні графіки аварійних відключень електроенергії. Причиною стали наслідки систематичних російських атак на енергетичну інфраструктуру. Профільні служби та енергетики працювали над відновленням стабільного електропостачання.