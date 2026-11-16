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У Харкові введено спеціальні графіки аварійних відключень світла

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Харкові введено спеціальні графіки аварійних відключень світла
Росія вже понад місяць систематично атакує енергетичну інфраструктуру України
колаж: glavcom.ua

Профільні служби разом з енергетиками вживають всі необхідні заходи для відновлення подачі електроенергії

У Харкові введені спеціальні графіки аварійних відключень світла через обстріли енергосистеми України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Харківську міську раду.

«Внаслідок обстрілів енергосистеми України у місті  АТ «Харківобленерго» введені спеціальні графіки аварійних відключень енергопостачання», – йдеться у повідомленні.

За даними міськради, профільні служби разом з енергетиками вживають всі необхідні заходи для відновлення подачі електроенергії у найкоротший термін.

«Звертаємось до містян з проханням не займати телефон диспетчерської служби «1562» з цих питань без нагальної потреби, щоб дати можливість громадянам повідомляти про проблеми комунального характеру для швидкої та оперативної реакції комунальних служб», – додається у повідомленні.

Нагадаємо, Росія вже понад місяць систематично атакує енергетичну інфраструктуру України, намагаючись залишити без електроенергії цілі міста та регіони. Наразі через ворожі удари виникли масштабні знеструмлення на сході країни. Найскладніша ситуація зі світлом – у Дніпрі, Харкові, Полтаві та Запоріжжі.

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Теги: відключення світла Харків енергетика електроенергія

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