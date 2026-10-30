Міненерго попередило про тривале відновлення світла у двох регіонах

Енергетики працюють над відновленням електропостачання після російських обстрілів

Найскладніша ситуація з електропостачанням зберігається на Дніпропетровщині, у Києві та Київській області

Відновлення електропостачання на Дніпропетровщині, у Києві та Київській області потребуватиме часу через масштабні пошкодження енергетичного обладнання внаслідок російських атак. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство енергетики України.

За даними відомства, російські війська атакували системи передачі електроенергії та трансформаторне обладнання. Енергетики безперервно працюють над усуненням наслідків обстрілів, однак відновлення ускладнюють повітряні тривоги та загроза повторних ударів.

На Дніпропетровщині ремонтним бригадам уже вдалося заживити об'єкти критичної інфраструктури та частину споживачів. У столиці та Київській області роботи тривають.

Унаслідок російських обстрілів у Дніпрі без електропостачання залишалися близько 150 тис. споживачів. Про це заступник міського голови Ігор Маковцев повідомив в ефірі «Суспільне студія».

За його словами, частині споживачів планували повернути світло до 15:00 30 жовтня, решті – до кінця доби.

Через обмеження потужності електропостачання у місті з 10:00 тимчасово зупинили рух метро. Станції продовжили працювати як укриття.

Також через блекаут осінні канікули в школах могли розпочатися достроково – 30 жовтня. Рішення кожен навчальний заклад ухвалює самостійно, залежно від можливості організувати навчання.

Нагадаємо, у ніч проти 30 жовтня внаслідок російської атаки у Дніпрі та прилеглих населених пунктах без світла залишилися понад 350 тис. абонентів.

Уранці в Дніпрі повторно стався блекаут. Очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив, що пошкоджена енергосистема не витримувала навантаження, тому основні системи життєзабезпечення міста переводили на генератори.