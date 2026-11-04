Міненерго повідомило про стан енергосистеми Київщини та столиці

Некрасов: «У Києві та на Київщині маємо серйозні пошкодження енергообладнання»

Унаслідок системних російських ударів по об’єктах генерації та підстанціях у столичному регіоні зафіксовано серйозні пошкодження енергетичного обладнання. Ситуація в Києві та Київській області наразі є найскладнішою в Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву першого заступника Міністра енергетики України Артема Некрасова під час брифінгу 4 листопада.

За словами Некрасова, через наслідки обстрілів оператори систем розподілу вимушені застосовувати в Києві та області мережеві обмеження для збереження стабільності енергосистеми.

«У Києві та на Київщині маємо серйозні пошкодження енергообладнання. Ремонтні бригади енергетиків цілодобово працюють над відновленням стабільного живлення регіону», – наголосив посадовець.

У Міненерго додали, що через масштабні атаки атомні електростанції також вимушено знизили потужність генерації. Повернення АЕС до номінальних показників відбуватиметься поступово, у міру відновлення пошкоджених високовольтних мереж.

Жителів столиці та області закликають стежити за оновленнями на офіційних ресурсах місцевих операторів систем розподілу, де публікується актуальна інформація про графіки та зміни в енергопостачанні.

Нагадаємо, внаслідок масованих ворожих атак на енергетичну інфраструктуру в столиці залишається складна ситуація із забезпеченням комунальними послугами. Комунальні служби та енергетики безперервно працюють над відновленням життєдіяльності міста. «Главком» зібрав актуальну інформацію про стан водопостачання, електромереж та роботу транспорту станом на ранок 4 листопада.

Як повідодомлялося, 3 листопада у Києві склалася надзвичайно складна ситуація з електропостачанням через пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури. У столиці запроваджено екстрені відключення світла, також виникли перебої з водопостачанням і рухом громадського електротранспорту. Російські атаки пошкодили як об’єкти генерації, так і системи передачі електроенергії в різних регіонах України. Останніми днями постраждали також об’єкти київського регіонального енерговузла.

До слова, у Бучанській громаді через критичну ситуацію з електропостачанням готуються розгортати додаткові пункти незламності. Наразі всі котельні працюють на дизельних генераторах, а об’єкти водопостачання – від генераторів та акумуляторів. Прогнози щодо ситуації з електропостачанням залишаються невтішними.