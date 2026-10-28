Міненерго назвало терміни відновлення світла у Конотопі

У Конотопі тривають ремонтні роботи після російських ударів по енергетичній інфраструктурі

Наразі без світла залишаються близько 4,5 тис. абонентів

Міністерство енергетики України повідомило, що електропостачання у Конотопі Сумської області планують відновити до кінця доби 28 жовтня. Водночас через пошкодження мережі світло спочатку подаватимуть почергово. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міненерго.

Унаслідок російської атаки було знеструмлено близько 200 тис. споживачів. Завдяки аварійно-відновлювальним роботам більшості з них уже повернули електроенергію.

Наразі без світла залишаються близько 4,5 тис. абонентів. Енергетики продовжують ремонтувати пошкоджене обладнання та вживати додаткових заходів для відновлення електропостачання.

Роботи спільно координують представники Міненерго, «Укренерго», Сумської ОВА, міський голова Конотопа та керівництво обленерго.

У міністерстві зазначили, що наслідки обстрілу потребують складних технічних рішень, однак необхідні кроки для повернення світла вже визначено.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Конотоп п'яту добу потерпає від наслідків російських ударів по критичній інфраструктурі. Мешканці користувалися генераторами, зарядними станціями та пунктами незламності.

Також «Главком» писав, що після масованої атаки безпілотників 24 жовтня у місті постраждали навчальні заклади та житлові будинки. Лікарня працювала від генераторів, а воду подавали за графіком.