«Воєнні злочини Путіна мають бути покарані». Верховна Рада звернулася до народів світу

Звернення зачитав спікер парламенту Руслан Стефанчук

Верховна Рада звернулася до народів світу через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Відповідне звернення виклав у соцмережі спікер українського парламенту Руслан Стефанчук.

За його словами, Україна, відповідно до Статуту ООН, застосовує право на самооборону. Збройні Сили України та Український народ змушені вступити в оборонну війну з метою захистити власну територію, життя громадян та свій цивілізаційний вибір.

«У ці важкі дні Україна також обороняє не лише себе, а й право кожного народу на вибір, право жити вільно… Сьогодні Україна не лише потребує риторичної солідарності, а й розраховує на практичну підтримку міжнародного співтовариства. Ми потребуємо допомоги озброєнням і технікою, допомоги для підтримання стійкості та стабільності економіки та фінансового сектору. Закликаємо відкинути страх і не допустити реалізації злочинних планів Володимира Путіна підкорити одна за одною європейські та світові демократії, знищити ЄС і НАТО, розтоптати міжнародне право та мир», – заявив Стефанчук.

Верховна Рада України звертається до держав-гарантів незалежності, суверенітету та існуючих кордонів України з вимогою вчинення негайних дій задля ефективної деескалації та припинення збройної агресії РФ проти України.

«Воєнні злочини Володимира Путіна та кремлівської верхівки проти миру мають бути покарані. Росія має заплатити найвищу ціну за вторгнення в Україну», – наголосив Голова Верховної Ради України.

Нагадаємо, другу добу триває війна з російськими окупантами. У Києві близько 4:22 ночі пролунало кілька вибухів. Уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, наразі відомо про трьох поранених.

Радник очільника МВС Антон Геращенко також повідомив, що росіяни били по Києву крилатими або балістичними ракетами.

«Потужні два вибухи у Києві, – робота українських систем ППО. Просимо не панікувати, а у випадку, коли чуєте сирени, перейти до укриття», – зазначили у Держспецзв'язку.

За даними Пентагону протягом доби російські окупанти випустили понад 160 ракет по Україні.