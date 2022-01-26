  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Повалені дерева та знищений будинок: на території залізничного інституту працює техніка (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На території вишу зносять одну з будівель - Повалені дерева та знищений будинок: на території залізничного інституту працює техніка (фото)
    На території вишу зносять одну з будівель
    фото: Київ без цензури

    Причина знесення наразі не відома

    У Києві на території колишнього залізничного інституту, а нині Державного інституту інфраструктури та технологій – знищують будівлю і дерева. Про це повідомляє Телеграм «Київ без цензури».

    «Вулиці Огієнка та Брюллова, територія залізничного інституту. Знищують не лише будівлю, а й дерева. Цікаво, заради чого?» – йдеться і підписі до фото.

    На знімках видно, що на території вишу зносять одну з будівель.

    Як повідомлялося, у Києві садиба Барбана знову опинилася під загрозою знесення. Також приватний власник занедбав знаменитий будинок Вертипороха у Києві.

    Нагадаємо, історична будівля Києва може піти з молотка за 3 млн грн.

    До слова, влітку забудовник зніс найстарішу будівлю на Либідській площі.

    Теги: Київ будинок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Повалені дерева та знищений будинок: на території залізничного інституту працює техніка (фото)