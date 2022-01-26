Повалені дерева та знищений будинок: на території залізничного інституту працює техніка (фото)

На території вишу зносять одну з будівель

Причина знесення наразі не відома

У Києві на території колишнього залізничного інституту, а нині Державного інституту інфраструктури та технологій – знищують будівлю і дерева. Про це повідомляє Телеграм «Київ без цензури».

«Вулиці Огієнка та Брюллова, територія залізничного інституту. Знищують не лише будівлю, а й дерева. Цікаво, заради чого?» – йдеться і підписі до фото.

На знімках видно, що на території вишу зносять одну з будівель.

Як повідомлялося, у Києві садиба Барбана знову опинилася під загрозою знесення. Також приватний власник занедбав знаменитий будинок Вертипороха у Києві.

Нагадаємо, історична будівля Києва може піти з молотка за 3 млн грн.

До слова, влітку забудовник зніс найстарішу будівлю на Либідській площі.