Повалені дерева та знищений будинок: на території залізничного інституту працює техніка (фото)
Причина знесення наразі не відома
У Києві на території колишнього залізничного інституту, а нині Державного інституту інфраструктури та технологій – знищують будівлю і дерева. Про це повідомляє Телеграм «Київ без цензури».
«Вулиці Огієнка та Брюллова, територія залізничного інституту. Знищують не лише будівлю, а й дерева. Цікаво, заради чого?» – йдеться і підписі до фото.
На знімках видно, що на території вишу зносять одну з будівель.
Як повідомлялося, у Києві садиба Барбана знову опинилася під загрозою знесення. Також приватний власник занедбав знаменитий будинок Вертипороха у Києві.
Нагадаємо, історична будівля Києва може піти з молотка за 3 млн грн.
До слова, влітку забудовник зніс найстарішу будівлю на Либідській площі.