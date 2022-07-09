Українські десантники ефектно знищили танкову роту окупантів (відео)
Українські захисники завдали удару під час наступу ворожої танкової роти
Воїни показали, як у російських окупантів не стало дев’ять танків
Артилерією та інженерно-саперними підрозділами Десантно-штурмових військ Збройних сил України України знищено танкову роту російських окупантів. Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.
Оприлюднено відео знищення ворожих танків.
Зокрема, під час наступу ворожої танкової роти українськими десантниками ефективно знищено дев’ять танків російських загарбників.
Раніше повідомлялося, що миколаївські десантники 8 липня на Донбасі спалили п’ять танків та взяли в полон російських окупантів.