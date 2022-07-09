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    Події в Україні

    Українські десантники ефектно знищили танкову роту окупантів (відео)

    Українські захисники завдали удару під час наступу ворожої танкової роти - Українські десантники ефектно знищили танкову роту окупантів (відео)

    Українські захисники завдали удару під час наступу ворожої танкової роти

    фото: скріншот із відео

    Воїни показали, як у російських окупантів не стало дев’ять танків

    Артилерією та інженерно-саперними підрозділами Десантно-штурмових військ Збройних сил України України знищено танкову роту російських окупантів. Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

    Оприлюднено відео знищення ворожих танків.

    Зокрема, під час наступу ворожої танкової роти українськими десантниками ефективно знищено дев’ять танків російських загарбників.

    Раніше повідомлялося, що миколаївські десантники 8 липня на Донбасі спалили п’ять танків та взяли в полон російських окупантів.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Українські десантники ефектно знищили танкову роту окупантів (відео)