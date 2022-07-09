Українські десантники ефектно знищили танкову роту окупантів (відео)

Українські захисники завдали удару під час наступу ворожої танкової роти

Воїни показали, як у російських окупантів не стало дев’ять танків

Артилерією та інженерно-саперними підрозділами Десантно-штурмових військ Збройних сил України України знищено танкову роту російських окупантів. Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Оприлюднено відео знищення ворожих танків.

Зокрема, під час наступу ворожої танкової роти українськими десантниками ефективно знищено дев’ять танків російських загарбників.

Раніше повідомлялося, що миколаївські десантники 8 липня на Донбасі спалили п’ять танків та взяли в полон російських окупантів.