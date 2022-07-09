  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Ніч феєрверків: на окупованому Донбасі вибухнули склади рашистів (відео)
рус
    Події в Україні

    Ніч феєрверків: на окупованому Донбасі вибухнули склади рашистів (відео)

    Після вибухів на складах боєприпасів РФ на Донбасі сталися пожежі - Ніч феєрверків: на окупованому Донбасі вибухнули склади рашистів (відео)
    Після вибухів на складах боєприпасів РФ на Донбасі сталися пожежі
    фото: скріншот із відео

    Детонували боєприпаси на складах рашистів у Кадіївці та Харцизьку

    У ніч на 9 липня в окупованому Харцизьку Донецької області сталися вибухи на складах боєприпасів російських окупантів. Про це повідомляється у соцмережах.

    Крім того, детонували боєприпаси на складах рашистів у Кадіївці Луганської області.

    Нагадаємо, ЗСУ за тиждень значно «скоротили» склади боєприпасів ворога.

    Раніше ЗСУ показали, як палав склад боєприпасів окупантів.

    До слова, в окупованому росіянами з 2014 року місті Сніжне Горлівського району Донецької області у ніч на 4 липня пролунали вибухи, після чого спалахнула сильна пожежа.

    За 50 км від лінії фронту поблизу окупованого Алчевська на Луганщині українські військові атакували склад боєприпасів російських окупантів.

    У ніч на 8 липня в окупованих Донецьку та Шахтарську також прогриміли вибухи.

    Читайте також:
    Теги: вибух росія окупанти Луганщина війна Донеччина Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Ніч феєрверків: на окупованому Донбасі вибухнули склади рашистів (відео)