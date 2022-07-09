Ніч феєрверків: на окупованому Донбасі вибухнули склади рашистів (відео)

Після вибухів на складах боєприпасів РФ на Донбасі сталися пожежі

Детонували боєприпаси на складах рашистів у Кадіївці та Харцизьку

У ніч на 9 липня в окупованому Харцизьку Донецької області сталися вибухи на складах боєприпасів російських окупантів. Про це повідомляється у соцмережах.

Крім того, детонували боєприпаси на складах рашистів у Кадіївці Луганської області.

Нагадаємо, ЗСУ за тиждень значно «скоротили» склади боєприпасів ворога.

Раніше ЗСУ показали, як палав склад боєприпасів окупантів.

До слова, в окупованому росіянами з 2014 року місті Сніжне Горлівського району Донецької області у ніч на 4 липня пролунали вибухи, після чого спалахнула сильна пожежа.

За 50 км від лінії фронту поблизу окупованого Алчевська на Луганщині українські військові атакували склад боєприпасів російських окупантів.

У ніч на 8 липня в окупованих Донецьку та Шахтарську також прогриміли вибухи.

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