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    Новини

    Десантники на Донбасі спалили російські танки та взяли в полон окупантів (фото)

    Бійці ЗСУ нищать ворогів - Десантники на Донбасі спалили російські танки та взяли в полон окупантів (фото)

    Бійці ЗСУ нищать ворогів

    фото: 79 окрема десантно-штурмова бригада Миколаєва

    Частина членів екіпажів танків згоріла разом із технікою

    Миколаївські десантники 8 липня на Донбасі спалили п’ять танків та взяли в полон російських окупантів. Про це повідомляє 79 окрема десантно-штурмова бригада Миколаєва.

    Українські захисники продовжують знищувати у Донецькій області ворожу бойову техніку та особовий склад російських загарбників.

    Під час бою на одній з ділянок десантники спалили п’ять танків.

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    Бійці ЗСУ нищать ворогів. фото: 79 окрема десантно-штурмова бригада Миколаєва
    Бійці ЗСУ нищать ворогів. фото: 79 окрема десантно-штурмова бригада Миколаєва

    Деяких із членів екіпажу, які не згоріли в бойовій техніці, вдалося взяти в полон.

    Нагадаємо, британська розвідка спрогнозувала подальші плани рашистів на Донеччині.

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    Теги: росія окупанти Донбас війна полон Україна окупація #stoprussia
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    Десантники на Донбасі спалили російські танки та взяли в полон окупантів (фото)