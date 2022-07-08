Десантники на Донбасі спалили російські танки та взяли в полон окупантів (фото)

Частина членів екіпажів танків згоріла разом із технікою

Миколаївські десантники 8 липня на Донбасі спалили п’ять танків та взяли в полон російських окупантів. Про це повідомляє 79 окрема десантно-штурмова бригада Миколаєва.

Українські захисники продовжують знищувати у Донецькій області ворожу бойову техніку та особовий склад російських загарбників.

Під час бою на одній з ділянок десантники спалили п’ять танків.

Деяких із членів екіпажу, які не згоріли в бойовій техніці, вдалося взяти в полон.

Нагадаємо, британська розвідка спрогнозувала подальші плани рашистів на Донеччині.

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