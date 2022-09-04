Українські прапори повертаються: Зеленський провів засідання Ставки

Вихідних на війні немає, зауважив Зеленський

Головнокомандувач, керівник розвідки доповіли про ситуацію на передовій

Президент України Володимир Зеленський провів у неділю чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Про це інформує Офіс президента.

У зустрічі взяли участь: секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков та його заступник Ростислав Замлинський, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала, командувач Нацгвардії Юрій Лебідь, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, а також заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець.

У режимі відеозв'язку до засідання Ставки приєдналися: начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Сирський, командувач військ Оперативного командування «Південь» Андрій Ковальчук та командувач військ Оперативного командування «Захід» Сергій Літвінов.

Головнокомандувач і командувачі оперативних напрямків, керівник розвідки доповіли про ситуацію на передовій.

«Вихідних на війні немає. Тримаємо постійний зв’язок з тими, хто на фронті. Подробиць не розповідатиму, але українські прапори повертаються туди, де мають бути по праву. А окупантам на нашій землі не місце», – зазначив Володимир Зеленський за результатами засідання Ставки.

Попереднє засідання Ставки верховного головнокомандувача пройшло 2 вересня.

Нагадаємо, триває сто дев’яносто третя доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Намагається покращити логістичне забезпечення своїх військ.